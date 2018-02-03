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сегодня, 15:03 0

Благовещенские спасатели помогли коту

Благовещенские спасатели помогли коту

В Благовещенске 2 февраля спасали кота. Усатый забрался на дерево, но спуститься самостоятельно не смог. Застрявшее на ветках животное увидели горожане и вызвали спасателей.

Действие происходило в районе дома № 76 по улице Калинина. По словам очевидцев, усатый просидел на дереве около двух часов, пока его не заметили и не спасли. Для этого пришлось использовать автокран. «Спасатели приехали быстро и оперативно достали котика с дерева», – рассказал горожанин.

Видео с места событий появилось в соцсетях. На нем слышно, как за кадром авторы записи, обрадовавшиеся за кота, кричат «ура».

Видео: @mreporter_blg

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#животные #происшествия

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