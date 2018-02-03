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3февраля
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сегодня, 14:12 0

В Белогорске отметили годовщину открытия Центра культурного развития

В Белогорске отметили годовщину открытия Центра культурного развития

В Белогорске прошло торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине открытия Центра культурного развития имени Валерия Приёмыхова. Театрализованный концерт «В культурном царстве, в творческом государстве» состоялся 2 февраля. В нем приняли участие местные власти и социальные партнеры учреждения культуры.

«Я еще раз сегодня убедился, что мы в свое время приняли правильное решение и построили единственный пока на Дальнем Востоке Центр культурного развития. Я очень рад, что установка администрации на то, чтобы Центр культурного развития стал именно центром культуры, выполняется», – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков.

После глава города вручил почетную грамоту и благодарственное письмо сотрудникам учреждения. Продолжилась праздничная программа выступлением творческих коллективов и солистов Центра.

Центр культурного развития Белогорска открылся 1 февраля 2017 года. Новое здание общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров строили год в рамках программы «Развитие и сохранение культуры и искусства». В федеральную программу Минкультуры по развитию малых населенных пунктов страны второй по численности населения город Амурской области вошел весной 2014 года. Общая стоимость объекта – 103 миллиона рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Из регионального бюджета при поддержке губернатора для завершения строительства ЦКР Белогорск получил 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #культура

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