Около 700 благовещенцев вышли на митинг-концерт в поддержку российских олимпийцев

В Благовещенске 3 февраля прошел митинг-концерт. Около 700 человек пришли на мероприятие, чтобы поддержать российских олимпийцев. На площади ОКЦ собрались студенты, общественники, спортивные федерации и школы.

Некоторые участники мероприятия держали в руках плакаты с различными лозунгами и флаги. Вначале перед присутствующими выступил председатель Ассоциации пожилых людей Сергей Утенбергенов, затем слово взяли судья спортивных соревнований первой категории Наталья Шавина и мастер спорта по легкой атлетике по прыжкам в высоту Роман Кузнецов. Они высказали слова поддержки российским спортсменам.

На мероприятии также звучали спортивные песни, а после всех пришедших на митинг-концерт попросили выстроиться в слово «мир».