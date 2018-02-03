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сегодня, 13:29 15

Около 700 благовещенцев вышли на митинг-концерт в поддержку российских олимпийцев

Около 700 благовещенцев вышли на митинг-концерт в поддержку российских олимпийцев

В Благовещенске 3 февраля прошел митинг-концерт. Около 700 человек пришли на мероприятие, чтобы поддержать российских олимпийцев. На площади ОКЦ собрались студенты, общественники, спортивные федерации и школы.

Некоторые участники мероприятия держали в руках плакаты с различными лозунгами и флаги. Вначале перед присутствующими выступил председатель Ассоциации пожилых людей Сергей Утенбергенов, затем слово взяли судья спортивных соревнований первой категории Наталья Шавина и мастер спорта по легкой атлетике по прыжкам в высоту Роман Кузнецов. Они высказали слова поддержки российским спортсменам.

На мероприятии также звучали спортивные песни, а после всех пришедших на митинг-концерт попросили выстроиться в слово «мир».

Просмотров всего: 497

#жизнь #спорт

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    а где плакаты "Нет допингу в России!!!"?

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Ну и молодцы, студенты, общественники, спортивные федерации и школы.

    Спасибо вам за уважение к тем россиянам, которые вопреки всем препонам

    все-таки едут участвовать и отстаивать честь страны.

    И будем дружно болеть у телевизоров за наших олимпийцев.



  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    2 часа назад

    Главное - таблетки не есть. А то так и заболеть можно.

  • full

    full
    2 часа назад

    Вот молодцы. А Мигулю чего не поддержали? Северная Корея отдыхает.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    В толпе представителя МОК никто не видел?

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    AmurLand

    а где плакаты "Нет допингу в России!!!"?



    Так взял бы да принес!Или только тут митинговать,на уютном диванчике?

  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Это что массовая поддержка людей с гражданством РФ, которые поедут в Южную Корею? 700 человек на 224 тыс. жителей г. Благовещенска.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    stepan28rus

    Это что массовая поддержка людей с гражданством РФ, которые поедут в Южную Корею? 700 человек на 224 тыс. жителей г. Благовещенска.



    ну это где-то в сто раз больше чем за анального 28.01.18 вышло. Тем более и особой рекламы то не было, в отличии от.

  • Flint

    Flint
    49 минут назад

    Летом на Навальновском митинге не санкционированном визуально народу раза в два больше было, а сми написали что около двухсот...! Это что, обман зрения или чей то хитрый ход?))))

  • oenesterov

    oenesterov
    40 минут назад

    Flint

    Летом на Навальновском митинге не санкционированном визуально народу раза в два больше было, а сми написали что около двухсот...! Это что, обман зрения или чей то хитрый ход?))))



    просто посчитали без журналистов, зевак и людей в штатском. ну и обман зрения никто не отменял :)))



  • мыжго

    мыжго
    39 минут назад

    Не, ну теперь то заживем!!! Теперь то МОК затрепещет!!! Мы семьей дома тоже устроили митинг, взяли флажки, ходим кругами по гостиной и орем как мы поддерживаем нашу олимпийскую сборную!

    P.s.вот это вот подрачивание в зеркало на самих себя ничего кроме омерзения не вызывает

    P.p.s. разумеется нет там 700 человек. От силы 300.

  • мыжго

    мыжго
    36 минут назад

  • Котляров

    Котляров
    36 минут назад

    Допинг надо не жрать и митингов не потребуется

  • Flint

    Flint
    29 минут назад

    Уже "путинги" без допинга не канают, надо их обязательно концертами стимулировать

  • Братеев

    Братеев
    7 секунд назад

    аптеки города сделают свою выручку

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