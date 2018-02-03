В доме благовещенки поселилась мини-свинья

Известная благовещенка Анастасия Азарова завела в доме декоративную свинью. Эти животные выведены специально для проживания в квартирах. На Западе страны они живут у многих, а в Благовещенске таких мини-поросят пока единицы.

Редактор глянцевого журнала и руководитель школы моделей Анастасия Азарова давно мечтала о мини-пиге. Но завести его получилось лишь сейчас. Две недели назад поросенок приехал в Благовещенск – к юбилею Анастасии. Назвали нового члена семьи Пеппа, как мультяшного персонажа.

Пеппе всего один месяц от роду, и весит она один килограмм. Какой уход требуют маленькие свинки, чем их кормят и что планируют хозяева делать дальше с необычным питомцем – об этом можно прочитать в материале Амур.life.