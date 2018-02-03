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сегодня, 12:04 4

В доме благовещенки поселилась мини-свинья

В доме благовещенки поселилась мини-свинья

Известная благовещенка Анастасия Азарова завела в доме декоративную свинью. Эти животные выведены специально для проживания в квартирах. На Западе страны они живут у многих, а в Благовещенске таких мини-поросят пока единицы.

Редактор глянцевого журнала и руководитель школы моделей Анастасия Азарова давно мечтала о мини-пиге. Но завести его получилось лишь сейчас. Две недели назад поросенок приехал в Благовещенск – к юбилею Анастасии. Назвали нового члена семьи Пеппа, как мультяшного персонажа.

Пеппе всего один месяц от роду, и весит она один килограмм. Какой уход требуют маленькие свинки, чем их кормят и что планируют хозяева делать дальше с необычным питомцем – об этом можно прочитать в материале Амур.life.

Просмотров всего: 1538

#животные #жизнь

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Комментарии
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  • EXIT$

    EXIT$
    2 часа назад

    Уматный такой..)))))

  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    кто такая Азарова?

  • Рамзай

    Рамзай
    2 часа назад

    Свинки в отличии от людей, где попало в туалет не ходят и не пакостят.

  • slunopotam

    slunopotam
    2 часа назад

    В Благовещенске завелись светские львицы....

    Я плакалъ с сегодняшних заголовков.

    Деревня с претензиями))))))

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