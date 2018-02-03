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сегодня, 11:37 0

В Райчихинске осудили мужчину, который угнал автомобиль и врезался в грузовик

В Райчихинске к реальному сроку лишения свободы осужден житель поселка Прогресс. Находясь в нетрезвом виде, он угнал автомобиль. Но попал в ДТП и был задержан нарядом ДПС.

Мужчина 1983 года рождения совершил преступление в ноябре прошлого года. Он проник через незапертую водительскую дверь в салон Nissan Wingroad, который стоял возле дома, и угнал его. Но во время движения злоумышленник не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем.

Суд при назначении наказания амурчанину учел признание вины в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, раскаяние в содеянном и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает областная прокуратура.

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#криминал #происшествия #транспорт

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