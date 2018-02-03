На «Альфа-канале» стартовал конкурс народных ведущих

Кастинг на народного ведущего состоит из двух этапов. Сначала нужно пройти собеседование с ведущими и руководителями программ. Второй этап – это телевизионные пробы. Их проведут на следующий день после собеседования. После этого редакция выберет народных ведущих, которые 13 февраля выйдут в эфир. Затем на сайте Амур.инфо начнется голосование. По его результатам и определят победителя.

Сегодня кастинг продлится до часу дня, желающие попасть на экраны телевизора еще могут успеть пройти собеседование.