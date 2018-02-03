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3февраля
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На «Альфа-канале» стартовал конкурс народных ведущих

На «Альфа-канале» стартовал конкурс народных ведущих

На «Альфа-канале» в субботу, 3 февраля, начался кастинг народных ведущих. В 10 часов утра в здании телекомпании собрались желающие попробовать свои силы в ведении программ. Отбор проходит на «Альфа-новости», «Новости экономики», «Сканер», «Простые вопросы» и «Благовещенск: инструкция по применению».

Кастинг на народного ведущего состоит из двух этапов. Сначала нужно пройти собеседование с ведущими и руководителями программ. Второй этап – это телевизионные пробы. Их проведут на следующий день после собеседования. После этого редакция выберет народных ведущих, которые 13 февраля выйдут в эфир. Затем на сайте Амур.инфо начнется голосование. По его результатам и определят победителя.

Сегодня кастинг продлится до часу дня, желающие попасть на экраны телевизора еще могут успеть пройти собеседование.

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#жизнь #СМИ

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Да ехали бы сразу в Голливуд. Тут на Альфе,через полгода работы диктором Москву можно в легкую покорить.

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