У жителя Михайловского района нашли 150 килограммов марихуаны

Полицейские Михайловского района обнаружили на приусадебном участке одного из жителей 21 мешок с сухой растительной массой, около 150 килограммов, имеющей запах дикорастущей конопли. Исследование подтвердило, что это вещество – марихуана.

Кроме того, полицейские изъяли у мужчины более 650 граммов гашишного масла, а также оборудование, используемое для изготовления наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что 42-летний амурчанин собирал дикорастущую коноплю для дальнейшей переработки и изготовления гашишного масла. Он использовал специальные предметы и приспособления – металлический пресс, бак со спиралевидной трубой и другие.

Следствием МО МВД России «Михайловский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ. «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в особо крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает амурское управление МВД.