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сегодня, 09:48 9

У жителя Михайловского района нашли 150 килограммов марихуаны

Полицейские Михайловского района обнаружили на приусадебном участке одного из жителей 21 мешок с сухой растительной массой, около 150 килограммов, имеющей запах дикорастущей конопли. Исследование подтвердило, что это вещество – марихуана.

Кроме того, полицейские изъяли у мужчины более 650 граммов гашишного масла, а также оборудование, используемое для изготовления наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что 42-летний амурчанин собирал дикорастущую коноплю для дальнейшей переработки и изготовления гашишного масла. Он использовал специальные предметы и приспособления – металлический пресс, бак со спиралевидной трубой и другие.

Следствием МО МВД России «Михайловский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ. «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в особо крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает амурское управление МВД.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    5 часов назад

    Михайловский район, а село какое, интересно?

  • andrs

    andrs
    5 часов назад

    какие же бывают люди до чужого добра жадные https://www.youtube.com/watch?v=W0FbrV6rpz4&has_verified=1

  • full

    full
    4 часа назад

    Не Гыга попался?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Удар по импортозамещению, по малому бизнесу.

    запах им видите ли не понравился!

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    2 часа назад

    Опять планокуров щимят!

  • Клавдия74

    Клавдия74
    2 часа назад

    Если не Гыга попался , то видать скоро попадётся

  • Буцефал

    Буцефал
    1 час назад

    Болван,думал что он неуловимый джо. Жадность до лёгких денег

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    52 минуты назад

    Клавдия74

    Если не Гыга попался , то видать скоро попадётся

    Судя по колличеству упоминаний - этот Гыга очень известная личность в определенных кругах, тогда, скорее всего он - сдал.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    50 минут назад

    Буцефал

    Болван,думал что он неуловимый джо. Жадность до лёгких денег

    Жадность - фраера сгубила...

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