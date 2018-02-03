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Минкомсвязи займется сбором биометрических данных россиян

Минкомсвязи займется сбором биометрических данных россиян
Фото: kloop.kg

В России создадут банк персональных биометрических данных. Правила их сбора могут быть утверждены к маю. Проект постановления правительства по этому поводу выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.

Заниматься сбором биометрических данных россиян будет Министерство связи и коммуникаций РФ. Но только в случае, если получит полномочия правительства и станет федеральным органом исполнительной власти, регулирующим вопросы идентификации граждан РФ на основе биометрических персональных данных. Об этом пишет «Российская газета».

Минкомсвязи, по согласованию с Банком России, планируется поручить до 30 апреля 2018 года утвердить порядок обработки, сбора и хранения, параметров биометрических персональных данных в единой биометрической системе (банке персональных биометрических данных). Запросы в эту систему о степени соответствия данных россиян смогут отправлять банки и другие игроки финансового рынка, чтобы проводить идентификацию клиентов.

Методику проверки соответствия данных планируется разработать до 20 мая.

Просмотров всего: 608

#жизнь #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    вот не фига себе -ну демократия

  • evgenii-456

    evgenii-456
    6 часов назад

    Всё, приехали.Ещё на шею ошейник с 200 тнт и полная свобода.

  • vertex

    vertex
    6 часов назад



    Запросы в эту систему о степени соответствия данных россиян смогут отправлять банки и другие игроки финансового рынка,



    По карманам россеян будут шарить в поисках пополнения бюджета?))) Денег нет, а Вы держитесь. Вот это развитие производства и экономики. Специалисты, светлые экономические головы профессионализма на благо и развитие благосостояния простых россеян.

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    6 часов назад

    vertex


    Запросы в эту систему о степени соответствия данных россиян смогут отправлять банки и другие игроки финансового рынка,



    По карманам россеян будут шарить в поисках пополнения бюджета?))) Денег нет, а Вы держитесь. Вот это развитие производства и экономики. Специалисты, светлые экономические головы профессионализма на благо и развитие благосостояния простых россеян.


    Так уже шарят-https://www.kommersant.ru/doc/3535344

  • ООШШ

    ООШШ
    6 часов назад

    Всё делают для себя *любимых*,хочется прочитать,что правительство закупило оборудование для фабрик и заводов последнего поколения,для производства современных промышленных товаров,а не покупать всё за границей,а нет всё думают каким способом найти деньги у населения.

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    5 часов назад

    Других трат у нас в государстве нет?

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Любопытная Варвара

    Других трат у нас в государстве нет?



    Матвиенко предложила задуматься о создании в России министерства одиночества.

    Она напомнила, что ранее уже предлагала подумать о создании в России "министерства счастья" - по опыту Объединенных Арабских Эмиратов.

    "Я уже предлагала министерство счастья - как-то не очень поддерживают пока меня. Ну вот, на очереди и министерство одиночества. Будем креативить, может быть, и достучимся", - сказала Матвиенко.

    http://www.interfax.ru/russia/598258

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    уроды!!!!! издеваются прямо в окрытую

  • Значит так

    Значит так
    3 часа назад

    Готовимся, электронный ГУЛАГ не за горами

  • Васька Квакин

    Васька Квакин
    2 часа назад

    Возникает вопрос: Для какой цели это нужно государству? Очередной ГУЛАГ, чтобы всех держать под колпаком, так легче манипулировать.

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