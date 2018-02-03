Минкомсвязи займется сбором биометрических данных россиян

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В России создадут банк персональных биометрических данных. Правила их сбора могут быть утверждены к маю. Проект постановления правительства по этому поводу выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.

Заниматься сбором биометрических данных россиян будет Министерство связи и коммуникаций РФ. Но только в случае, если получит полномочия правительства и станет федеральным органом исполнительной власти, регулирующим вопросы идентификации граждан РФ на основе биометрических персональных данных. Об этом пишет «Российская газета».

Минкомсвязи, по согласованию с Банком России, планируется поручить до 30 апреля 2018 года утвердить порядок обработки, сбора и хранения, параметров биометрических персональных данных в единой биометрической системе (банке персональных биометрических данных). Запросы в эту систему о степени соответствия данных россиян смогут отправлять банки и другие игроки финансового рынка, чтобы проводить идентификацию клиентов.

Методику проверки соответствия данных планируется разработать до 20 мая.