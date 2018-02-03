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3февраля
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сегодня, 09:29 13

Подразделения артиллерийского соединения ВВО в Приамурье подняты по тревоге

Подразделения артиллерийского соединения ВВО в Приамурье подняты по тревоге

В Амурской области 2 февраля были подняты по тревоге подразделения артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа. Мероприятия проводятся в рамках плановой проверки боевой готовности.

Военнослужащие соединения на боевой технике сразу вышли в указанный район и приступили к подготовке вооружения и техники к маршу. Управление подразделениями осуществляется через подвижные пункты управления в условиях противодействия РЭБ условного противника.

К маневрам привлечено 100 процентов военнослужащих соединения, задействованы самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», ствольная артиллерия различного калибра, минометы, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #учения

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Комментарии
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  • full

    full
    6 часов назад

    Если все завелись и выехали, уже красавцы.

  • Adolf

    Adolf
    5 часов назад

    full

    Если все завелись и выехали, уже красавцы.



    это в принципе невозможно

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    военных держат в тонусе на случай любых массовых волнений против правительства, а на защиту рубежей БТР уже не актуален так же как и артиллерия, бомбочки надо надо проверять......

  • postal

    postal
    5 часов назад

    Стратег,е мое!Где вас таких берут тупеньких:)

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    не умничай

  • postal

    postal
    4 часа назад

    Неплакай:)никто в тебя с "пиона" не жахнет!

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    из цветка?)))))))

  • postal

    postal
    3 часа назад

    Из цветка,ага:)

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Тренируют вояк. Бояца.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Проклятый путен и нологи

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    А как де срочники, они у нас комнатные, по тревоги их подымать не рекомендуется. Тяготы и лишения они не переносят, мамочки пожалуются.

  • ямщик

    ямщик
    26 минут назад

    Странно,блин. Обычные армейские дела - учеба.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    12 минут назад

    Если новостей нет-их надо придумать!

    Ничего странного!

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