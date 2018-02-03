Подразделения артиллерийского соединения ВВО в Приамурье подняты по тревоге

В Амурской области 2 февраля были подняты по тревоге подразделения артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа. Мероприятия проводятся в рамках плановой проверки боевой готовности.

Военнослужащие соединения на боевой технике сразу вышли в указанный район и приступили к подготовке вооружения и техники к маршу. Управление подразделениями осуществляется через подвижные пункты управления в условиях противодействия РЭБ условного противника. К маневрам привлечено 100 процентов военнослужащих соединения, задействованы самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», ствольная артиллерия различного калибра, минометы, сообщает пресс-служба ВВО.

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Екатерина PL