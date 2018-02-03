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Ветер слабый, температура до минус 20: прогноз погоды в Приамурье на 3 февраля

Ветер слабый, температура до минус 20: прогноз погоды в Приамурье на 3 февраля

3 февраля, в субботу, в Амурской области ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ночью местами опустится морозный туман. Северо-западный ветер будет слабым – до 5 метров в секунду, днем в отдельных районах – до 10 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 35-40, днем – 17-22, местами по северу – 25-30 градусов.

В Благовещенске день будет малооблачным, без осадков. Ветер северного направления разовьет скорость ночью до 5, днём – до 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью 29-31, днем – 19-21 градус ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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