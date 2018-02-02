10 лет в эфире: «Благовещенск: инструкция по применению» готовится отпраздновать юбилей

Одна из самых рейтинговых программ «Альфа-канала» «Благовещенск: инструкция по применению» отпразднует 10-летний юбилей 5 февраля. В этот день дежурные устроят встречу выпускников.

Почти все дежурные, ведущие, редакторы и операторы, которые когда-либо принимали участие в создании программы, встретятся в студии «Альфа-канала» и вспомнят, как задорно, легко и непринужденно вот уже 10 лет создаются инструкции.

«13 лет я в журналистике работала, и "Благовещенск: инструкция по применению" – это все лишь 1,5 года, но это были самые яркие и веселые годы. Мы недавно вспоминали с Анной, дежурной по рубрике, как это было. Мы делали все, что хотели, и нам это позволялось», – вспоминает экс-дежурная, а сейчас пресс-секретарь губернатора Приамурья Марина Евсеева.

За десять лет над созданием сюжетов работали 11 дежурных. Вместе они сделали около семи тысяч инструкций. Первым редактором программы была известный амурский журналист Эльвира Оверченко. Но одно поколение сменяло другое. Вчерашние дежурные стали работниками солидных компаний, пресс-секретарями, журналистами других программ. Однако для каждой «Благовещенск: инструкция по применению» остается одним из самых ярких этапов карьеры.

«Это была абсолютно новая сфера для меня. Я всегда хотела быть актрисой, и я этого не скрывала. Мне хотелось сразу на себя все примерить: все образы, всех персонажей, которых я когда-либо представляла в своей голове. Получалось или нет, конечно, судить не мне, но мне было очень интересно», – вспоминает экс-дежурная, теперь тренер известного спортклуба Ирина Живцова.

«Мы катались с Мариной на лимузине и по дороге подхватывали Аллу в образе брошенной невесты, и еще какие-то были люди. И вот мы на этом лимузине собирали всех людей с разбитыми сердцами по городу», – вспоминает один из сюжетов экс-дежурная, а сейчас эксперт отдела корпоративных коммуникаций компании НИПИГАЗ Анна Мулькова.

Сегодня над программой продолжают работать медийные лица Благовещенска: ведущие Илья Дементьев и Владас Дедонис, а создателями сюжетов стали молодые дежурные Алина Спасская и Нина Каденева.

«Инструкция по применению была моей мечтой. Будучи еще студенткой, я смотрела телевизор и думала: поскорее бы мне туда попасть. Я была уверена в своих качествах и навыках, поэтому грезила закончить университет и попасть в программу. Я проходила практику на "Альфа-канале", и меня заметили, поняли, что я далеко не для новостей, потому что у меня немного другой склад характера», – рассказывает редактор и дежурная программы «Благовещенск: инструкция по применению» Алина Спасская.

«Мой молодой человек увидел в Инстаграме, что идет кастинг на "Инструкцию". Я в то время не работала, и он говорит: вот ты играешь в театре, у тебя есть журналистское образование – сходи. Даша Юрьева спросила меня: почему ты сможешь быть дежурной, я говорю – потому что смогу», – рассказывает дежурная программы «Благовещенск: инструкция по применению» Нина Каденева.

Это не все создатели «Инструкции». Денис Гоков – бессменный оператор и монтажер программы знает, что остается за кадром.

«В съемке сюжетов, при монтаже сюжетов мы очень часто используем какие-то идеи других развлекательных программ, московского телевидения, центральных каких-то каналов. На сюжет уходит примерно три часа времени – это стандарт», – говорит Денис.

Всех людей, причастных к созданию сюжетов, перечислить невозможно. Десятки, если не сотни актеров, принимали участие в съемках. Вместе они не только развлекали, но и проводили благотворительные акции: помогали собирать средства нуждающимся малышам, бездомным животным и просвещали амурчан. Это они планируют делать и дальше.