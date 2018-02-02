Амурские туроператоры: усиленные меры безопасности тормозят детский туризм

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Вопросы организации детского отдыха, развития детского и юношеского туризма в Приамурье обсудили в амурском правительстве. Представители турбизнеса пожаловались на усиленные меры безопасности, из-за которых «все экскурсии по Благовещенску встали».

«Получается какая картина, чтобы детей вывезти на экскурсию или еще куда-то, надо собрать кучу бумажек. Но не в этом проблема, директора школ просто не хотят связываться со всем этим. Они не знают, как это работает. В итоге приходишь, а от нас, кроме тех бумажек, которые положены по закону, еще требуют, например, сертификат на тахометр, который вообще просто рекомендуется проверить, есть ли он. Или еще что-то другое просят, понимаете, от этой какой-то сверхбезопасности все экскурсии по Благовещенску встали», – рассказал руководитель центра активного отдыха «ЮниорЭкстрим» Эдуард Маконников.

Проблемы детского отдыха обсудили в преддверии летнего сезона. Рабочую встречу провело министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства с участием представителей турбизнеса и министерства образования и науки Амурской области.

В 2017 году всеми формами отдыха и оздоровления были охвачены 79 619 амурских детей, сообщили в региональном минобре. Несмотря на это, по оценкам представителей туриндустрии, по направлению «детский туризм» отмечается значительное снижение спроса. Чрезмерные требования к организации детского отдыха просто отпугивают школы.

Озвучили на совещании еще одну ключевую проблему – отсутствие в районах области достаточного количества школьных автобусов. Для организации группового выезда, школы часто просят прислать транспорт из Благовещенска. Это приводит к значительному удорожанию стоимости путевки, и не все родители согласны ее оплачивать.

Остро стоит вопрос с подготовкой квалифицированных гидов и инструкторов.

Чтобы решить проблемы, в правительстве решили провести семинар с участием представителей турбизнеса, ГИБДД, транспортных компаний, Роспотребнадзора, Госпожнадзора и других контролирующих структур. На встрече директоров школ проинформируют о действующем законодательстве и обсудят вместе с ними сложившуюся ситуацию.

Обеспечивать взаимодействие всех участников организации детского отдыха будет новая структура – Координационный совет по развитию детского туризма, который появится в Приамурье.