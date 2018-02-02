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2 февраля 2018, 19:51 7

В Свободном мужчина в пьяном угаре убил мать

В Свободном мужчина в пьяном угаре убил мать
Фото: cod34.ru

Свободненский городской суд вынес приговор местному жителю, который в пылу пьяной ссоры нанес матери удар кухонным ножом. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери.

Преступление произошло в октябре прошлого года. Мужчина 1989 года рождения находился дома вместе с матерью. Вдвоем они распивали спиртное и поссорились. Сын схватил кухонный нож и ударил мать в область задней поверхности грудной клетки. Женщина умерла на месте.

Житель Свободного ранее уже был судим. К уголовной ответственности он привлекался за причинение тяжкого вреда здоровью матери, однако должных выводов не сделал.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Уже в ходе расследования выяснилось, что молодой человек совершил еще одно преступление – украл велосипед у знакомого. Ущерб оценили в 11 200 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. В пользу знакомого с осужденного взыскали стоимость велосипеда, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

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#криминал #происшествия #Свободный #суды

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    8 часов назад

    Ни чего святого...одна синька...

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    Опять Свободный... ©

  • Mark1204

    Mark1204
    7 часов назад

    Биомусор. Убить мать это что-то!

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    7 часов назад

    Город президентского внимания

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    Конечно это гарант виноват

  • ММС

    ММС
    6 часов назад

    "Свободный" - его второе название "дикий город" это тот буфер в котором находится то, что его оправдывает. Жаль потерпевшую.

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Я - то думал, Свободный - это ТОР, благодать и работа для местного населения города Свободный за 120 тыров в месяц, как для западных вахтовиков.

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