В Свободном мужчина в пьяном угаре убил мать

Фото: cod34.ru

Свободненский городской суд вынес приговор местному жителю, который в пылу пьяной ссоры нанес матери удар кухонным ножом. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери.

Преступление произошло в октябре прошлого года. Мужчина 1989 года рождения находился дома вместе с матерью. Вдвоем они распивали спиртное и поссорились. Сын схватил кухонный нож и ударил мать в область задней поверхности грудной клетки. Женщина умерла на месте.

Житель Свободного ранее уже был судим. К уголовной ответственности он привлекался за причинение тяжкого вреда здоровью матери, однако должных выводов не сделал.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Уже в ходе расследования выяснилось, что молодой человек совершил еще одно преступление – украл велосипед у знакомого. Ущерб оценили в 11 200 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. В пользу знакомого с осужденного взыскали стоимость велосипеда, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.