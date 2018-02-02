До конца февраля деньги из бюджета получат более 100 обманутых дольщиков Приамурья
На выплаты мер господдержки обманутым дольщикам выделено 105 миллионов рублей. Компенсацию до конца февраля должны получить более 100 амурчан, сообщил на встрече с дольщиками губернатор области Александр Козлов.
«Наша задача до конца февраля полностью перечислить деньги 103 дольщикам. 105 миллионов рублей на эти цели уже выделены», – сказал глава региона.
Первые 15 человек получат деньги уже на следующей неделе, именно с ними и встретился губернатор Приамурья. Еще в работе находятся документы оставшихся 88 обманутых дольщиков, стоящих в 1,2,3 очереди и частично – в 4-й очереди.
«Чтобы полностью закрыть четвёртую очередь, необходимы деньги ещё для 32 человек. В феврале пройдет заседание законодательного собрания, на которое будет вынесен вопрос выделения средств для них. Тем самым мы закроем все 4 очереди дольщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», – прокомментировал Александр Козлов.
Глава региона отметил, что профильным министерствам уже нужно начинать готовить документы на 32 граждан 4-й очереди. Это позволить ускорить процесс, когда будет принято решение о выделении денег.
Порядок мер господдержки обманутым дольщикам в октябре 2017 года утвердило амурское правительство. За помощью обратились 339 дольщиков. В реестр включили 325 человек. Первые 17 человек получили 20,5 миллиона рублей в декабре 2017 года.
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