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2 февраля 2018, 19:29 6

До конца февраля деньги из бюджета получат более 100 обманутых дольщиков Приамурья

До конца февраля деньги из бюджета получат более 100 обманутых дольщиков Приамурья
Фото пресс-службы правительства Амурской области

На выплаты мер господдержки обманутым дольщикам выделено 105 миллионов рублей. Компенсацию до конца февраля должны получить более 100 амурчан, сообщил на встрече с дольщиками губернатор области Александр Козлов.

«Наша задача до конца февраля полностью перечислить деньги 103 дольщикам. 105 миллионов рублей на эти цели уже выделены», – сказал глава региона.

Первые 15 человек получат деньги уже на следующей неделе, именно с ними и встретился губернатор Приамурья. Еще в работе находятся документы оставшихся 88 обманутых дольщиков, стоящих в 1,2,3 очереди и частично – в 4-й очереди.

«Чтобы полностью закрыть четвёртую очередь, необходимы деньги ещё для 32 человек. В феврале пройдет заседание законодательного собрания, на которое будет вынесен вопрос выделения средств для них. Тем самым мы закроем все 4 очереди дольщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», – прокомментировал Александр Козлов.

Глава региона отметил, что профильным министерствам уже нужно начинать готовить документы на 32 граждан 4-й очереди. Это позволить ускорить процесс, когда будет принято решение о выделении денег.

Порядок мер господдержки обманутым дольщикам в октябре 2017 года утвердило амурское правительство. За помощью обратились 339 дольщиков. В реестр включили 325 человек. Первые 17 человек получили 20,5 миллиона рублей в декабре 2017 года.

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#губернатор #соцзащита #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Циклоп

    Циклоп
    8 часов назад

    Купил биткоинов по 20000 долларов и прогорел. Куда за компенсацией обращаться?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    6 часов назад

    Забавно.Алчные граждане будут связываться с сомнительными финансовыми авантюрами, а бюджет будет компенсировать им все риски.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    А когда опубликуют график погашения задолженности перед бюджетом обманувших дольщиков?

    Бюджет рассчитался с дольшиками , а с бюджетом обманщики когда и как рассчитываться будут?

    Или порятали всё и у них ничего нет?

  • full

    full
    5 часов назад

    Хз, бред какой то. Почему все должны оплачивать риски самых умных? Пусть Козлов из личного кармана платит, если он такой добрый.

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    А когда опубликуют график погашения задолженности перед бюджетом обманувших дольщиков?

    Бюджет рассчитался с дольшиками , а с бюджетом обманщики когда и как рассчитываться будут?

    Или порятали всё и у них ничего нет?



    Вы про "Городок"? Странно все это.

    Корнеева сразу посадили и недвижимость отжали))), а тут бюджет за ведродепов заплатит.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    vertex

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    А когда опубликуют график погашения задолженности перед бюджетом обманувших дольщиков?

    Бюджет рассчитался с дольшиками , а с бюджетом обманщики когда и как рассчитываться будут?

    Или порятали всё и у них ничего нет?



    Вы про "Городок"? Странно все это.

    Корнеева сразу посадили и недвижимость отжали))), а тут бюджет за ведродепов заплатит.



    Пока не заставят хитровывернутых возмещать всё до копейки , ничиго не изменится.

    Спрятать успели и всё?

    Пусть дети , внуки рассчитываются .

    Понимаю, жестоко...

    Но только так можно охоту поживиться за чужой счёт отбить.

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