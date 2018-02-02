До конца февраля деньги из бюджета получат более 100 обманутых дольщиков Приамурья

Фото пресс-службы правительства Амурской области

На выплаты мер господдержки обманутым дольщикам выделено 105 миллионов рублей. Компенсацию до конца февраля должны получить более 100 амурчан, сообщил на встрече с дольщиками губернатор области Александр Козлов.

«Наша задача до конца февраля полностью перечислить деньги 103 дольщикам. 105 миллионов рублей на эти цели уже выделены», – сказал глава региона.

Первые 15 человек получат деньги уже на следующей неделе, именно с ними и встретился губернатор Приамурья. Еще в работе находятся документы оставшихся 88 обманутых дольщиков, стоящих в 1,2,3 очереди и частично – в 4-й очереди.

«Чтобы полностью закрыть четвёртую очередь, необходимы деньги ещё для 32 человек. В феврале пройдет заседание законодательного собрания, на которое будет вынесен вопрос выделения средств для них. Тем самым мы закроем все 4 очереди дольщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», – прокомментировал Александр Козлов.

Глава региона отметил, что профильным министерствам уже нужно начинать готовить документы на 32 граждан 4-й очереди. Это позволить ускорить процесс, когда будет принято решение о выделении денег.

Порядок мер господдержки обманутым дольщикам в октябре 2017 года утвердило амурское правительство. За помощью обратились 339 дольщиков. В реестр включили 325 человек. Первые 17 человек получили 20,5 миллиона рублей в декабре 2017 года.