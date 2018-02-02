Студенты обсудят тему моды в эфире «Эха Москвы в Благовещенске»

В утренний эфир «Эха Москвы в Благовещенске» 3 февраля выйдет программа Teen time, которую делают журналисты радиостанции и студенты Школы Роста. Ребятам предстоит ответить на вопрос: «Я модный?»

Эфир проведут Михаил Митрофанов и Софья Зимина. Гостем программы станет доцент кафедры дизайна АмГУ Светлана Санатова. Начало эфира в 9:00.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.