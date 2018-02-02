Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3февраля
Предыдущая новость Следующая новость
2 февраля 2018, 19:14 0

Студенты обсудят тему моды в эфире «Эха Москвы в Благовещенске»

Студенты обсудят тему моды в эфире «Эха Москвы в Благовещенске»

В утренний эфир «Эха Москвы в Благовещенске» 3 февраля выйдет программа Teen time, которую делают журналисты радиостанции и студенты Школы Роста. Ребятам предстоит ответить на вопрос: «Я модный?»

Эфир проведут Михаил Митрофанов и Софья Зимина. Гостем программы станет доцент кафедры дизайна АмГУ Светлана Санатова. Начало эфира в 9:00.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 96

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 6

10 лет в эфире: «Благовещенск: инструкция по применению» готовится отпраздновать юбилей
Общество

Билл Гейтс вложил 40 миллионов в проект идеальной коровы: обзор прессы

Общество 17

«Альфа-канал» ждет ярких и эрудированных народных ведущих
Общество 1

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: «Лыжня России–2018»