Родные благовещенки, пострадавшей после падения с лестницы, добились пересмотра дела

В мировом суде рассмотрели дело благовещенки, которая серьезно пострадала после падения с лестницы в ночном клубе. Родные добивались переквалификации дела на более серьезную статью. Мировой суд решил вернуть дело в прокуратуру на доследование.

В мировой суд дело поступило по 118 статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Дело переквалифицировали еще на стадии следствия по ходатайству родных пострадавшей. Они надеялись на помощь молодого человека, который изначально подозревался в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Но после переквалификации дела, помощь закончилась, поделились родные пострадавшей Марии.

Девушка пострадала в ночь с 9 на 10 сентября 2017 года. У нее возник конфликт с сожителем во время отдыха в ночном клубе, и молодой человек толкнул спутницу на лестнице. Мария упала и получила тяжелую черепно-мозговую травму. Врачам пришлось удалить Марии часть головного мозга, она долго лежала в коме. Домой девушку выписали в декабре 2017 года. Молодая женщина слаба и не адаптирована к самостоятельной жизни.

«Нам дали инвалидность. Я надеюсь, что все-таки решается вопрос о выделении квоты на операцию, потому что нужно ведь дефект черепа устранять. Не только визуальная проблема, у нее перепады внутричерепного давления, они болями головными сопровождаются. Если этот дефект закрыть, ей легче будет», – объясняет мать Марии Елена Полоз.

В суде сторона пострадавшей настаивала на переквалификации дела на более жесткую статью, по которой изначально и было возбуждено дело – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Это была максимальная цель на сегодняшний день. Прокурор заявил, что имеются основания для возвращения дела на доследование. Мы настаивали на 111 статье и полностью поддержали позицию обвинения», – рассказал адвокат пострадавшей стороны Андриан Гип.

В итоге мировой суд принял решение направить дело на доследование. Постановление пока не вступило в законную силу. У второй стороны есть время для обжалования.

У родных пострадавшей девушки сомнений в том, что ее молодой человек применил силу умышленно, нет. В этом ее мать убедилась, когда просмотрела полную запись с камер видеонаблюдения того вечера. Это видео и помогло на суде.

«Интерпретация этого видео была абсолютно другая, не соответствующая действительности, а на видео все четко видно. Кроме этого фрагмента, который в социальных сетях был размещен, есть еще видео, где видно начало этой ситуации и продолжение. Он ее до этого, как мужика, кулаком в лицо со всего размаху бьет. Потом, когда Маша упала, он ее еще подбрасывает, она лежит, а он ее трижды подбрасывает за плечи, и она бьется головой о кафель. Потом 10 минут идет видео еще, когда люди идут, они о нее спотыкаются, он ее поднять не может. Там много всего такого… Мы все ломали голову, откуда у нее на задней стороне головы вырванные волосы прямо с мясом, в двух местах залысины такие», – рассказала мама Марии Елена Полоз.

Сейчас Мария находится на реабилитации в благовещенском медицинском центре.

Полноценно работать Елена Полоз не может. Она ухаживает за дочерью-инвалидом и ее ребенком. Недавно семья продала машину Марии и сейчас живет на эти деньги.

«Силы появляются, когда у нее бывают приступы агрессии, ей надо куда-то бежать. Она перед реабилитацией как раз выбежала», – делится Елена Олеговна.

Оставлять Марию одну пока нельзя. Елена надеется, что реабилитация поможет дочери восстановиться, ведь ее ждет серьезная операция. Когда и где, семья пока не знает. Возможность оформления квоты на лечение обсуждают с представителями министерства здравоохранения.

«Сейчас я не могу сказать, что я одна. Люди отозвались и чем-то помогают, и каждое доброе слово играет огромную роль в том, чтобы не чувствовать себя в безвыходной ситуации. Если бы люди нам не помогали, где-то родственники, где-то друзья, где-то люди, которые после публикации перечисляли какие-то суммы, я не знаю, как бы мы жили», – делится Елена Полоз.

Семья Марии по-прежнему нуждается в помощи. Средства можно перечислить на карту Сбербанка 4276 0300 1653 5938. Она принадлежит младшей сестре Марии – Алене.