Благовещенец вывесил на всеобщее обозрение свою переписку с правоохранителями

Благовещенец восемь лет борется за то, чтобы ему выплатили заработную плату. Валерий Шестак год проработал в частном охранном предприятии на космодроме Восточный. Организация задолжала ему почти 100 тысяч рублей. Получить эти деньги мужчина не смог, несмотря на решение суда.

Угол дома на улице Политехнической напоминает доску объявлений. В знак протеста Валерий Шестак вывесил на всеобщее обозрение всю свою переписку с правоохранителями и приставами.

Вернуть деньги благовещенцу суд постановил еще в 2010 году. Однако в скором времени организация признала себя банкротом и прекратила существование, исполнительный документ передали конкурсному управляющему. Деньги Валерий Шестак так и не получил. Прокуратура возбуждать уголовное дело после многочисленных заявлений благовещенца отказалась. Предприятие было ликвидировано, поэтому исполнение судебного приказа невозможно, объяснили мужчине. А основания для мер прокурорского реагирования отсутствуют. Это следует из официальных ответов.

«Начальник УМВД России по Амурской области принял мою сторону. Он отправлял документы начальнику управления службы судебных приставов, в прокуратуру вышестоящему начальству, чтобы приняли меры о выплате денежной заработной платы. Но до сих пор я не могу добиться справедливости», – поделился благовещенец.

В 2015 году амурчанин получил ответ от приставов, из которого следует, что это преступление небольшой тяжести, и так как прошло уже два года, то виновное лицо освобождается от уголовной ответственности. Но мужчина уверен в своей правоте и продолжает бороться.

В конце прошлого года он выяснил, что по адресу организации-должника теперь располагается другая контора, которой руководит директор с такой же фамилией. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, Валерий Шестак решил вывесить документы на стенах своего дома и обратился к журналистам.

Чтобы разобраться в ситуации, редакция «Альфа-канала» направила официальные запросы в управление судебных приставов и областную прокуратуру.