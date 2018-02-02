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2 февраля 2018, 17:48 30

Благовещенец вывесил на всеобщее обозрение свою переписку с правоохранителями

Благовещенец вывесил на всеобщее обозрение свою переписку с правоохранителями

Благовещенец восемь лет борется за то, чтобы ему выплатили заработную плату. Валерий Шестак год проработал в частном охранном предприятии на космодроме Восточный. Организация задолжала ему почти 100 тысяч рублей. Получить эти деньги мужчина не смог, несмотря на решение суда.

Угол дома на улице Политехнической напоминает доску объявлений. В знак протеста Валерий Шестак вывесил на всеобщее обозрение всю свою переписку с правоохранителями и приставами.

Вернуть деньги благовещенцу суд постановил еще в 2010 году. Однако в скором времени организация признала себя банкротом и прекратила существование, исполнительный документ передали конкурсному управляющему. Деньги Валерий Шестак так и не получил. Прокуратура возбуждать уголовное дело после многочисленных заявлений благовещенца отказалась. Предприятие было ликвидировано, поэтому исполнение судебного приказа невозможно, объяснили мужчине. А основания для мер прокурорского реагирования отсутствуют. Это следует из официальных ответов.

«Начальник УМВД России по Амурской области принял мою сторону. Он отправлял документы начальнику управления службы судебных приставов, в прокуратуру вышестоящему начальству, чтобы приняли меры о выплате денежной заработной платы. Но до сих пор я не могу добиться справедливости», – поделился благовещенец.

В 2015 году амурчанин получил ответ от приставов, из которого следует, что это преступление небольшой тяжести, и так как прошло уже два года, то виновное лицо освобождается от уголовной ответственности. Но мужчина уверен в своей правоте и продолжает бороться.

В конце прошлого года он выяснил, что по адресу организации-должника теперь располагается другая контора, которой руководит директор с такой же фамилией. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, Валерий Шестак решил вывесить документы на стенах своего дома и обратился к журналистам.

Чтобы разобраться в ситуации, редакция «Альфа-канала» направила официальные запросы в управление судебных приставов и областную прокуратуру.

Просмотров всего: 3286

#жизнь

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Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • full

    full
    10 часов назад

    Отличный ход.

  • OT

    OT
    10 часов назад

    Правовая система все концы упрятала, а кто эти ниши для таких концов сочинил? ДЕПУТАТЫ (едро). ГОСДУМА (едро).

    Законы так сочинили.

  • ММС

    ММС
    10 часов назад

    Эту "машину" не победить, так как чем больше с ней борешься, тем больше она тебя засасывает.

  • full

    full
    9 часов назад

    ММС

    Эту "машину" не победить, так как чем больше с ней борешься, тем больше она тебя засасывает.



    Надо бить по винтикам, показывая их скотское отношение к людям.

  • Ditrih

    Ditrih
    9 часов назад

    Задумка хорошая, но результата не принесет.В банкротстве нужно было управляющего грамотно пинать, сделки оспаривать и руководство к субсидиарной ответственности привлекать. Если уже ликвидировано-поезд ушел. Новая организация правопреемником старой не является, как ее не назови, даже с тем же руководством. И было ли там имущество, даже для банкротства...Суровая действительность организации бизнесов типа набрал долгов-обанкротил-повторил. Законодатель такой метод постепенно делает невыгодным, но работает это только если в результате заинтересована налоговая, которая и тащит обычно процесс в нужную ей сторону. Нет налоговых долгов- тихая ликвидация или формальное банкротство, если другие кредиторы не шевелятся и не шевелят управляющего.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    9 часов назад

    просто у нас щас на работу устраиваешься, как в финансовую пирамиду вкладываешься, тут главное уволиться во время, а то крайние работники ничо не получают обычно.

  • White Wolf

    White Wolf
    9 часов назад

    Судебные приставы. к примеру. опмсать имущество у должников по штрафам. долгам ЖКХ, налогам= явятся незамедлительно и отберут у человека последнее! А каквзыскать с ворюг, людей накалывающих по зарплатам. так их тут никогда нет!

  • OT

    OT
    9 часов назад

    У нас ведь запросто суицидная психика зародиться может и пойдет такой суицидник к чиновнику с гранатой в руке и тут как говорится нет чиновника и пострадавшего и нет проблем."

  • БаРмалей

    БаРмалей
    9 часов назад

    Конторы существуют,сотрудникики ходят на работу-вобщем все как надо!..а человек что?..пыль.Это система!чтобы что то решить нужно:позвонить кому надо и тд.Флаг сменили а совок остался.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    9 часов назад

    Иди работай, что -то на алкаша мужик похож.Закон против данного гражданина.Госдура правильные законы пишит.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    9 часов назад

    иш чего захотел,

    честно заработанное получить

  • OT

    OT
    8 часов назад

    Как-бы хотелось по больше такого, но ...время медленно набирает накопления из таких в количество, чтоб перейти в революционное качество.и на обломках такой систем выстроить новейший социализм.

  • ямщик

    ямщик
    8 часов назад

    Ага. Помню тут один, не к ночи будь помянут. Всех убеждал, как хорошо быть охранником на вахте. И денег навалом и свободного времени куча.

  • Тютелька

    Тютелька
    8 часов назад

    Как бэ этот товарищ уже года три -четыре завешивает окна такими плакатиками. Обида его, конечно, понята...

    Но в аккурат листы на окнах появляются к весне и осенью...

  • full

    full
    8 часов назад

    Тютелька

    Как бэ этот товарищ уже года три -четыре завешивает окна такими плакатиками. Обида его, конечно, понята... Но в аккурат листы на окнах появляются к весне и осенью...



    И что сейчас весна или осень?

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    Ditrih

    Задумка хорошая, но результата не принесет.В банкротстве нужно было управляющего грамотно пинать, сделки оспаривать и руководство к субсидиарной ответственности привлекать. Если уже ликвидировано-поезд ушел. Новая организация правопреемником старой не является, как ее не назови, даже с тем же руководством. И было ли там имущество, даже для банкротства...Суровая действительность организации бизнесов типа набрал долгов-обанкротил-повторил. Законодатель такой метод постепенно делает невыгодным, но работает это только если в результате заинтересована налоговая, которая и тащит обычно процесс в нужную ей сторону. Нет налоговых долгов- тихая ликвидация или формальное банкротство, если другие кредиторы не шевелятся и не шевелят управляющего.



    Если бы он в этом разбирался, сомневаюсь, что стал бы трудиться обычным охранником.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    8 часов назад

    Пикет одиночный?…

    А то руки заломают!

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    Сергей вокалист

    Пикет одиночный?…

    А то руки заломают!



    Ну, это же не Кубань.

    Тут люди не такие добрые и наивные...

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    7 часов назад

    Oldlord

    Сергей вокалист

    Пикет одиночный?…

    А то руки заломают!



    Ну, это же не Кубань.

    Тут люди не такие добрые и наивные...



    Вы типо не в России живёте?

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    Сергей вокалист

    Вы типо не в России живёте?



    У каждого своя Россия!

    Ты же сдриснул отсюда? Не понравилась та Россия, в который живут амурчане?

  • Полиграф

    Полиграф
    6 часов назад

    По моему мнению вся эта юридическая казуистика придумана чтоб нормальный гражданин справлял в судах свою юридическую нужду, выплескивал накопившуюся жажду справедливости и думал и верил бы, что есть справедливость.

  • Махим

    Махим
    6 часов назад

    Да это же Стэхмен!!

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ...проспал мужик свои деньги.вовремя надо было к Игорю Волобуеву обращаться...)))

  • ООШШ

    ООШШ
    6 часов назад

    Да в нашей стране,таких как Валерий Шестак миллионы,людей,кому по такой схеме не выплачены деньги!

  • Allgemeine

    Allgemeine
    5 часов назад

    полазник...проспал мужик свои деньги.вовремя надо было к Игорю Волобуеву обращаться...)))


    В голос проиграл. Игореня бы ему такой "имидж" создал, что в дурку можно без обследования ложиться...

    КсанычИди работай, что -то на алкаша мужик похож.Закон против данного гражданина.Госдура правильные законы пишит.


    Достаточно разглядеть остальные надписи, чтобы понять, что дело имеется с скандальным жлобом. Который не только нарывается на 5.61 КоАП, но и до сих пор уведомляет общественность, как ему полтора года назад камнем в окно пульнули...

  • SVV28

    SVV28
    5 часов назад

    ММС:

    "Эту "машину" не победить, так как чем больше с ней борешься, тем больше она тебя засасывает."

    full: " Надо бить по винтикам, показывая их скотское отношение к людям." ----------------------+++++++++++++++++

  • полазник

    полазник
    5 часов назад

    ...а меня очень сильно возмущает что к приставам можно попасть два раза в неделю. это чо вообще за хрень? сами вызываете,устанавливаете сроки и к вам зачастую не попасть вовремя...прямо издевательство какое то. получается что вы издеваетесь над людьми.. от работы бегаете, или специально людей на бабло выставляете?

  • belka717

    belka717
    4 часа назад

    White Wolf

    Судебные приставы, к примеру, описать имущество у должников по штрафам, долгам ЖКХ, налогам, явятся незамедлительно и отберут у человека последнее! А как взыскать с ворюг, людей накалывающих по зарплатам, так их тут никогда нет!

    Это верно! К примеру, я уже 13-й год борюсь со службой судебных приставов, восьмой пристав уже назначен и никакого толка. Принесла все данные на должницу, её местожительство (московская область), адрес филиала Пенсионного фонда, где получает пенсию, но наши амурские приставы не хотят работать как надо, а зарплату за что получают - непонятно! Еженедельный приход на приём ничего не даёт и куда надо обращаться, ума не приложу! Кажется, что всё это туфта, нигде не помогут и никому ты не нужен, кроме себя!

  • GlaZzz

    GlaZzz
    4 часа назад

    при Сталине такого не было

  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Приставы вообще без пинка не работают - это факт! За 25 лет стажа убедилась в этом окончательно....Начинают немного шевелиться только после жалобы в адрес руководства....

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