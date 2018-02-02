Грузы через пункт пропуска в Пояркове будут перевозить шесть дней в неделю

Пункт пропуска Поярково (РФ) и Сюнькэ (КНР) изменил график работы. Теперь перевозки через госграницу будут осуществляться в шестидневном режиме. Суббота станет рабочим днем.

Раньше перевозки осуществлялись с понедельника по пятницу. Добавить один день решили по итогам координационного совета, а также проведенных согласований с китайской стороной. График изменится уже 3 февраля.

Потребность в изменении распорядка работы связана с необходимостью наращивания экспортных поставок из Амурской области качественной продовольственной и сельскохозяйственной продукции на рынок КНР, сообщает министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

Такой распорядок будет действовать в течение всего периода эксплуатации международной ледовой переправы и позволит обеспечить исполнение контрактов участниками внешнеэкономической деятельности Амурской области перед китайскими компаниями-партнерами.