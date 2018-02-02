Борис Белобородов: чтобы выжить, производители сои должны объединиться

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Решить проблему сбыта амурской сои можно, наладив международный экспорт. Так считают в амурском отделении «Опоры России». В организации изучили обстановку на соевом рынке. Сейчас на экспорт амурская соя идет в основном в Китай. Однако спрос есть и со стороны предпринимателей Южной Кореи и Японии. Мелкие производители организовать международную поставку не могут.

«Для организации сбыта на международном рынке включаются два компонента. Чтобы продать, надо сою увезти из Амурской области. Покупатели из Кореи или Японии, они у нас не через речку, до них соя должна доехать. Это значит надо организовать международную поставку, а это дополнительные затраты на транспорт, а еще таможенное оформление. Также здесь включается банковское регулирование. Это те вопросы, с которыми крестьяне не должны связываться», – объясняет руководитель амурской «Опоры России» Борис Белобородов.

Амурскую сою нужно довезти до рынков Японии или Южной Кореи. Организовать это могут и логистические компании. Они обеспечат транспортировку, таможенное оформление и, возможно, даже работу с внешнеторговым контрактом, говорит предприниматель. Но такая работа от продавца – амурского фермера – потребует предварительных затрат, которые он понести не в силах.

«В этом случае может помочь создание ассоциации, возможно, на базе кооперации, производителей сои в Амурской области. Эта ассоциация могла бы взять на себя эти маркетинговые, логистические, банковские, таможенные проблемы. Причем, если эта ассоциация будет получать поддержку государства в лице Амурской области, тогда вообще у производителей все будет хорошо. Но для этого надо объединяться и решать совместные проблемы путем сложения мыслей, денег и усилий», – поясняет Белобородов.

Помимо международного рынка, помощь амурским аграриям нужна и на внутреннем российском рынке. Причина в удаленности Приамурья от центральных районов. Из-за высоких цен на транспортировку железнодорожным транспортом амурская соя на центральных рынках не выдерживает конкуренции. Снизить затраты производителей по выходу на внутренний рынок можно, субсидировав тариф на перевозку продукции в западном направлении.

Решить проблему также может строительство новых мощностей по переработке и хранению сои. Многим мелким производителям просто негде хранить урожай, поэтому они вынуждены продавать сою по низкой цене.