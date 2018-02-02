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2 февраля 2018, 16:53 35

Борис Белобородов: чтобы выжить, производители сои должны объединиться

Борис Белобородов: чтобы выжить, производители сои должны объединиться
Фото: podsolnechnik.4sg.com.ua

Амурским аграриям необходимо объединиться для того, чтобы наладить международные каналы сбыта сои, в этом уверены в амурском отделении «Опоры России». Цены на урожай прошлого года в области по-прежнему ниже уровня 2016 года.

Решить проблему сбыта амурской сои можно, наладив международный экспорт. Так считают в амурском отделении «Опоры России». В организации изучили обстановку на соевом рынке. Сейчас на экспорт амурская соя идет в основном в Китай. Однако спрос есть и со стороны предпринимателей Южной Кореи и Японии. Мелкие производители организовать международную поставку не могут.

«Для организации сбыта на международном рынке включаются два компонента. Чтобы продать, надо сою увезти из Амурской области. Покупатели из Кореи или Японии, они у нас не через речку, до них соя должна доехать. Это значит надо организовать международную поставку, а это дополнительные затраты на транспорт, а еще таможенное оформление. Также здесь включается банковское регулирование. Это те вопросы, с которыми крестьяне не должны связываться», – объясняет руководитель амурской «Опоры России» Борис Белобородов.

Амурскую сою нужно довезти до рынков Японии или Южной Кореи. Организовать это могут и логистические компании. Они обеспечат транспортировку, таможенное оформление и, возможно, даже работу с внешнеторговым контрактом, говорит предприниматель. Но такая работа от продавца – амурского фермера – потребует предварительных затрат, которые он понести не в силах.

«В этом случае может помочь создание ассоциации, возможно, на базе кооперации, производителей сои в Амурской области. Эта ассоциация могла бы взять на себя эти маркетинговые, логистические, банковские, таможенные проблемы. Причем, если эта ассоциация будет получать поддержку государства в лице Амурской области, тогда вообще у производителей все будет хорошо. Но для этого надо объединяться и решать совместные проблемы путем сложения мыслей, денег и усилий», – поясняет Белобородов.

Помимо международного рынка, помощь амурским аграриям нужна и на внутреннем российском рынке. Причина в удаленности Приамурья от центральных районов. Из-за высоких цен на транспортировку железнодорожным транспортом амурская соя на центральных рынках не выдерживает конкуренции. Снизить затраты производителей по выходу на внутренний рынок можно, субсидировав тариф на перевозку продукции в западном направлении.

Решить проблему также может строительство новых мощностей по переработке и хранению сои. Многим мелким производителям просто негде хранить урожай, поэтому они вынуждены продавать сою по низкой цене.

Просмотров всего: 1178

#сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
Показать все (35) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    10 часов назад

    в последнем абзаце вся суть проблемы и выхода из неё.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 часов назад

    Nikodim

    в последнем предложении вся суть проблемы и выхода из неё.



    Нет пророка в родном отечестве.

    По итогам недавней встречи с Игорем Волобуевым пришел к такому предложению к Правительству и профильным министерствам.

    Цитата:

    "С целью выполнения вышеперечисленного, а также для регулирования ценообразования, социальных обязательств перед гражданами, обеспечения сельхозпроизводителю свободного доступа на местный рынок товаров, стабилизации рынка сельхозпродукции, обеспечения продовольственной безопасности, и в соответствии с пунктами 4, 8 ст.6 закона «О развитии сельского хозяйства», органы исполнительной власти, вправе выстраивать взаимоотношения с КФХ, а также поставщиками сельхозпродукции с частных подворий, через организацию сети предприятий государственно-частного партнёрства (пп. 16, п1, ст.7 закона «о государственно-частном партнёрстве» и пп. 16, п.1 ст. 4 закона «о концессионных соглашениях»). Принимая участие в строительстве зернохранилищ, овощехранилищ, органы местного самоуправления участвуют в организации предприятий, устанавливают правила ценообразования, чем обеспечивают выполнение мер по повышению реального содержания заработной платы (ТК РФ ст.130 "Трудовой кодекс Российской Федерации"). Предприятия ГЧП могут осуществлять свою эффективную деятельность в форме Акционерного общества работников (народное предприятие) и выстраивать кооперативные связи с другими КФХ. Государство, в свою очередь, в результате договорных отношений, становится распорядителем части урожая и регулятором закупочных и отпускных цен на рынке продовольствия, что позволит регулировать и выполнять обязательства согласно Конституции Российской федерации (Ст.7 Конституции РФ) и в соответствии с Трудовым законодательством (ТК РФ ст.134 "Трудовой кодекс Российской Федерации"), управлять уровнем заработных палат населения. Расчёт за продукцию сельхозпроизводителей может осуществляться государством, в том числе товарно, на принципах хозяйственного расчёта и государственно-частного партнёрства.

    "Указанные действия позволят увеличить спрос на продукцию амурских сельскохозяйственных и прочих товаропроизводителей, позволит Правительству Амурской области развивать глубокую переработку сырья, зерна, сельскохозяйственной продукции в регионе, обеспечивая продовольственную и экономическую безопасность, снизит зависимость от внешних рынков. Позволит внедрять механизмы взаимного кредитования, развивать сельскохозяйственную кооперацию, обеспечивая рынки сбыта."

  • sind

    sind
    10 часов назад

    В Америке фермеры строят большой элеватор , конечно в кредит и сообща, на определенной территории, туда можно завести свой урожай, получить бумагу с полными характеристиками на это зерно, деньги можно забрать либо сразу, либо дожидаться большей цены, сам элеватор смотрит за биржевыми ценами и продает это зерно по самой выгодной цене.

  • Nikodim

    Nikodim
    9 часов назад

    Сергей Труш

    Nikodim

    в последнем предложении вся суть проблемы и выхода из неё.



    Нет пророка в родном отечестве.



    к сожалению, так часто и бывает.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 часов назад

    sind

    В Америке фермеры строят большой элеватор , конечно в кредит и сообща, на определенной территории, туда можно завести свой урожай, получить бумагу с полными характеристиками на это зерно, деньги можно забрать либо сразу, либо дожидаться большей цены, сам элеватор смотрит за биржевыми ценами и продает это зерно по самой выгодной цене.



    Именно по этому в целях исключения шантажа ценами, а так же исключения банкротства я предлагаю участвовать в формате государственно частного партнёрства и с определением имущественной доли государства, где собственник - государство, но частное управление и где государство - регулятор цены на продукцию, фактически получая свою долю не ДЕНЬГАМИ а ТОВАРНО, оплачивая лишь труд, Налоги так же - товарно.

    Государство создаёт СПРОС на объёмы и виды продукции, оно же является покупателем и регулятором экономической активности. Зарплату за государственный объём получают за труд, а не за то, что некий владелец является неким перцем который ездит на джипе модном и кутит по курортам, в то время как селяне от сезона до сезона перебиваются.

  • Хмык

    Хмык
    9 часов назад

    Что-то колхозники отмалчиваются.

    Я не про Трушевскую галиматью, а про предложение Белобородова.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 часов назад

    Хмык

    Что-то колхозники отмалчиваются.

    Я не про Трушевскую галиматью, а про предложение Белобородова.



    Ещё б ты признал, что у Труша была написана НЕ белеберда, которая в итоге описана в последнем предложении Белобородова. При том, что Труш не предлагает раздавать деньги через субсидирование, по тому как в итоге, как обычно через субсидии ДЕНЬГИ получит те, кто ближе к министерскому распределению. Труш говорит о глубокой переработке и системе поясных цен.

  • ямщик

    ямщик
    9 часов назад

    Хмык

    Что-то колхозники отмалчиваются.

    Я не про Трушевскую галиматью, а про предложение Белобородова.



    Ну, колхозники -понятно. А вот те, которые тут про оборванную Сталиным кооперацию плакали, вот эти специалисты примолкли, как и не было их. А ведь вот оно -поле для кооперативной деятельности.

    Государство, полюбому, длинного кредита не даст, потому что оно само не знает сколь оно просуществует, им надо деньги быстренько вернуть и с наваром.

  • Хмык

    Хмык
    9 часов назад

    Сергей Труш

    Хмык

    Что-то колхозники отмалчиваются.

    Я не про Трушевскую галиматью, а про предложение Белобородова.



    Ещё б ты признал, что у Труша была написана НЕ белеберда, которая в итоге описана в последнем предложении Белобородова. При том, что Труш не предлагает раздавать деньги через субсидирование, по тому как в итоге, как обычно через субсидии ДЕНЬГИ получит те, кто ближе к министерскому распределению. Труш говорит о глубокой переработке и системе поясных цен.



    Вот чесна,мне пофиг, что ты там говоришь. Меня в этой теме интересует только мнение колхозников.



  • full

    full
    8 часов назад

    Хмык

    Сергей Труш

    Хмык

    Что-то колхозники отмалчиваются.

    Я не про Трушевскую галиматью, а про предложение Белобородова.



    Ещё б ты признал, что у Труша была написана НЕ белеберда, которая в итоге описана в последнем предложении Белобородова. При том, что Труш не предлагает раздавать деньги через субсидирование, по тому как в итоге, как обычно через субсидии ДЕНЬГИ получит те, кто ближе к министерскому распределению. Труш говорит о глубокой переработке и системе поясных цен.



    Вот чесна,мне пофиг, что ты там говоришь. Меня в этой теме интересует только мнение колхозников.



    Хм, а Серега не колхозник?

  • Хмык

    Хмык
    7 часов назад

    full

    Хмык

    Сергей Труш

    Хмык

    Что-то колхозники отмалчиваются.

    Я не про Трушевскую галиматью, а про предложение Белобородова.



    Ещё б ты признал, что у Труша была написана НЕ белеберда, которая в итоге описана в последнем предложении Белобородова. При том, что Труш не предлагает раздавать деньги через субсидирование, по тому как в итоге, как обычно через субсидии ДЕНЬГИ получит те, кто ближе к министерскому распределению. Труш говорит о глубокой переработке и системе поясных цен.



    Вот чесна,мне пофиг, что ты там говоришь. Меня в этой теме интересует только мнение колхозников.



    Хм, а Серега не колхозник?



    Да какой он колхозник? Я тут немного постоял с соеводами, послушал их заморочки... там голову сломишь. Поэтому и интересует мнение специалистов.



    А интересует, в том числе и по другой причине. Затевается еще одна ассоциация. Неколхозная. К которой у меня пока что негативное отношение. Но, тем не менее, свое мнение пока не сформировал



  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    Я вот не знаю,какие терки у соеводов с законом,но живут в тех деревнях,где сою выращивают-неплохо!Условие одно-работать надо!И таки да,там люди живут,причем неплохо,и поддерживают угадайте кого?

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    Хмык

    full

    Хмык

    Сергей Труш

    Хмык

    Что-то колхозники отмалчиваются.

    Я не про Трушевскую галиматью, а про предложение Белобородова.



    Ещё б ты признал, что у Труша была написана НЕ белеберда, которая в итоге описана в последнем предложении Белобородова. При том, что Труш не предлагает раздавать деньги через субсидирование, по тому как в итоге, как обычно через субсидии ДЕНЬГИ получит те, кто ближе к министерскому распределению. Труш говорит о глубокой переработке и системе поясных цен.



    Вот чесна,мне пофиг, что ты там говоришь. Меня в этой теме интересует только мнение колхозников.



    Хм, а Серега не колхозник?



    Да какой он колхозник? Я тут немного постоял с соеводами, послушал их заморочки... там голову сломишь. Поэтому и интересует мнение специалистов.

    А интересует, в том числе и по другой причине. Затевается еще одна ассоциация. Неколхозная. К которой у меня пока что негативное отношение. Но, тем не менее, свое мнение пока не сформировал



    Хмыку впору детишек-внучат своих учить английскому,вдруг хозяин придет,встречать надо!

    Хлеб-соль,все дела,авось чего перепадет,гауляйтером будет!

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Китайского бохатого покупателя? Или бедного царя?

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ...а чо ты думаешь и киты полезное дело делают - скупают у колхозников неликвиды и при помощи "опля труляля" это ущербная соя превращается в шедевр качества и впаривается своим же братьям за речку. а прикинь как это на руку нашим фермерам. крестьянин на Руси всегда хитрым был...)))

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    полазник

    ...а чо ты думаешь и киты полезное дело делают - скупают у колхозников неликвиды и при помощи "опля труляля" это ущербная соя превращается в шедевр качества и впаривается своим же братьям. а прикинь как это на руку нашим фермерам. крестьянин на Руси всегда хитрым был...)))



    Так я о том и говорю)))

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ...видимо ты слишком "сжал " свою мысль...)))

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    Да ты так то много говоришь,а че толку то?

    Как там дела у Кожемяки?

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    vertex

    Китайского бохатого покупателя? Или бедного царя?



    Он вдруг к пиндосам любовью отметился!Ты с ним?

  • Фермер

    Фермер
    6 часов назад

    Да была ж ассоциация "Амур-Соя" и кооперативы были...Только от объединения объемов товарной сои части производителей, почему должна вырасти цена?! Немного снизиться издержки возможно, но совсем не факт! И поддерживалось и поддерживается областью и государством строительство новых мощностей по хранению и переработке... В 2017 году + 2 завода по переработке и ... -40% цены! Субсидировать ж/д перевозки? Ну, скажем хуже точно не станет! Но гораздо эффективнее было бы поднять пошлины, На ввозимые соевые бобы и шрот! Это не только бы увеличило спрос на амурскую сою и не потребовало бы средств бюджета, но даже его пополняло!

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ...а Сережа Труш спит и видит что бы загнать людей опять в стоило...

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    изoниaзидoм

    vertex

    Китайского бохатого покупателя? Или бедного царя?



    Он вдруг к пиндосам любовью отметился!Ты с ним?



    С Михалычем, Царем или китайским бохатым покупателем?

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Хмык

    Сергей Труш

    Хмык

    Что-то колхозники отмалчиваются.

    Я не про Трушевскую галиматью, а про предложение Белобородова.



    Ещё б ты признал, что у Труша была написана НЕ белеберда, которая в итоге описана в последнем предложении Белобородова. При том, что Труш не предлагает раздавать деньги через субсидирование, по тому как в итоге, как обычно через субсидии ДЕНЬГИ получит те, кто ближе к министерскому распределению. Труш говорит о глубокой переработке и системе поясных цен.



    Вот чесна,мне пофиг, что ты там говоришь. Меня в этой теме интересует только мнение колхозников.



    Колхозники - это фермера с паями или которые сою перебирают с 6 -30 до 24 - 00 без выходных целый месяц за 24 рубля?

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    Фермер

    Да была ж ассоциация "Амур-Соя" и кооперативы были...Только от объединения объемов товарной сои части производителей, почему должна вырасти цена?! Немного снизиться издержки возможно, но совсем не факт! И поддерживалось и поддерживается областью и государством строительство новых мощностей по хранению и переработке... В 2017 году + 2 завода по переработке и ... -40% цены! Субсидировать ж/д перевозки? Ну, скажем хуже точно не станет! Но гораздо эффективнее было бы поднять пошли. На ввозимые соевые бобы и шрот! Это не только бы увеличило спрос на амурскую сою и не потребовало бы средств бюджета, но даже его пополняло!



    ...О! разумно.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    За пиндосов?Или нет?

    Коротко-да или нет,безо всяких там речей о том о сем!

    Да

    Нет

    ,,,???

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    vertex

    изoниaзидoм

    vertex

    Китайского бохатого покупателя? Или бедного царя?



    Он вдруг к пиндосам любовью отметился!Ты с ним?



    С Михалычем, Царем или китайским бохатым покупателем?



    ...ты меня тудой не путай. тя за Хмыка спрашивают.

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    А Хмыка уже назначили ставленником гауляйтером на область?

    Это вряд ли, он умнее, в Москве таких людей с руками и ногами заберут.

    А я в области останусь. Я тут нужнее со своим горбом.

  • KenshiN

    KenshiN
    6 часов назад

    Давайте начнем с того что соя у нас полное гавно, только на корм скоту.

    Азия требует высоко белковый продукт способный к переработке в пищу.

    Ценность она будет иметь тогда, когда сравниться с западными культурами, точнее сортами, по качеству.

    Я знаком с японским рынком, есть все предпосылки к сотрудничеству и если удастся, и нам разрешат, то мы сильно продвинемся.

    НО

    Нужна поддержка правительства хотя бы на уровне бумаг, встреч, разрешений.

    Нужна высокобелковая качественная соя.

    Нужно решение по логистике то порта г. Владивостока, ибо сейчас цены космос насколько мне говорили.

    Ну и конечно есть игроки, которые будут максимально противостоять этому, ибо дорогая соя им не нужна.

    А вообще нам нужна переработка, а не торговля сырьем, шаги делаются конечно и решение с тем же ТОРом логично абсолютно, но в монополизме ничерта хорошего.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    » изoниaзидoм , сегодня, 21:53 (Отредактировал изoниaзидoм сегодня, 21:53)

    За пиндосов?Или нет?

    Коротко-да или нет,безо всяких там речей о том о сем!

    Да

    Нет

    ,,,???

    Не надо тут пространных речей типа как у хмыка,с ним определились,будь краток-да или нет!

    Я,пожалуй,откланяюсь ,завтра загляну всенепременно!

    Для вертекса

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Кто там спрашивал, почитай комментарии островитян: https://forum.sakh.com/?sub=1676418

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    изoниaзидoм изoниaзидoм

    » изoниaзидoм , сегодня, 21:53 (Отредактировал изoниaзидoм сегодня, 21:53)

    За пиндосов?Или нет?

    Коротко-да или нет,безо всяких там речей о том о сем!

    Да

    Нет

    ,,,???

    Не надо тут пространных речей типа как у хмыка,с ним определились,будь краток-да или нет!

    Я,пожалуй,откланяюсь ,завтра загляну всенепременно!



    На кой мне ваши пиндосы, хохлы и иже с ними всякие кисели - соловьи - свинидзы. Не нужно мне этого г., в своей стране нужно избавиться от г.

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Всякая хрень. Хмык, пендосы, цари,гауляйтеры...

    Напоминаю, речь об ассоциации. Она нужна? Если нужна, то для чего? Собраться, чаю попить, да поплакаться друг-другу в жилетки?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 часов назад

    Хмык

    Всякая хрень. Хмык, пендосы, цари,гауляйтеры...

    Напоминаю, речь об ассоциации. Она нужна? Если нужна, то для чего? Собраться, чаю попить, да поплакаться друг-другу в жилетки?



    субсидию у государства вымутить

    сказано же в статье

    у производителей сою скупать, а дальше знающие люди знают как продать и все такое...ну по накатаной

  • Фермер

    Фермер
    4 часа назад

    KenshiN

    Давайте начнем с того что соя у нас полное гавно, только на корм скоту.



    Нет, не ТАК!

    Каких только претензий не выдумывают хитропопые закупщики: кому то жира мало, кому то протеина, кому то цвет зеленоватым кажется, или вообще цвет рубчика не подходит...

  • KenshiN

    KenshiN
    4 часа назад

    Фермер

    KenshiN

    Давайте начнем с того что соя у нас полное гавно, только на корм скоту.



    Нет, не ТАК!

    Каких только претензий не выдумывают хитропопые закупщики: кому то жира мало, кому то протеина, кому то цвет зеленоватым кажется, или вообще цвет рубчика не подходит...



    Мы возили пробы в Японию в лаборатории Ниигатского университета, по их требованиям соя у нас гавно. Плохой Вы фермер если не понимаете понятие "качество".

    Чтобы выйти на их рынок нам нужны другие сорта для начала и другой подход. Там требований на импорт пищевых продуктов 40+

    А иначе дальше сидите и жалуйтесь что ваша соя никому нафиг не нужна.

    Еще раз говорю, есть у нас задел, есть общее направление куда двигаться, есть контакты с университетом которому это нужно.

    Но фермеру надо быстро посадить, собрать и срубить разово 300%, закрыть кредит на ГСМ и несколько единиц техники, а чего он там вырастил - пофигу, лишь бы больше.

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