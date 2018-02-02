В Приамурье процветает нелегальный рынок сои

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Нелегальный рынок сои в Приамурье живет на деньги китайских предпринимателей. Некоторые из них легализуют доход, полученный от работы в крупных торговых центрах, говорят сами амурские аграрии и признаются, это бывает даже выгодно.

Проблему нелегального рынка сои исследовали в «Опоре России». Руководитель амурского отделения Борис Белобородов пообщался с ведущими игроками соевого рынка. Выяснилось, что о теневой продаже знают все, а кто-то даже в ней участвует. Такие сельхозпроизводители намеренно занижают в отчетах урожайность, чтобы скрыть реальные объемы. Их как раз и продают китайцам за наличные. Документально такие сделки часто не оформляются.

«Зачастую такими покупателями с целью легализации незаконного дохода и репатриации выручки от незаконного бизнеса на территории РФ через последующий экспорт сельхозпродукции в КНР становятся китайские предприниматели, консолидирующие наличную выручку от продажи в китайских торговых центрах товаров народного потребления китайского производства, массово завозимых на территорию РФ через пункты пропуска "челноками" с нарушением таможенных правил под видом предметов для личного пользования», – объясняет Борис Белобородов.

Когда сою вывозят в Китай, на таможне могут предъявить фиктивные документы о происхождении бобовых. Уличить их в подаче недостоверных сведений никто не может. Ведь эта информация не сопоставляется со сведениями Россельхознадзора о реальной площади пашни экспортеров сельхозпродукции. Кроме того, проверка подлинности документов не входит в задачи таможенных органов. Так, некоторые экспортеры декларируют на экспорт значительно больше сои, чем вообще может быть произведено на их сельхозугодьях.

Решение проблемы в «Опоре России» видят во взаимодействии разных структур, если минсельхоз, Россельхознадзор и благовещенская таможня будут обмениваться данными и анализировать подаваемые сведения. Так можно будет выявить обман.

Снизить объем нелегального оборота налички можно, только легализовав серый импорт товаров народного потребления из КНР и усилив контроль за использованием контрольно-кассовой техники в торговых центрах Благовещенска.