В Благовещенске мужчина разбил окно «мерседеса» и украл женское платье

Житель Благовещенска стал фигурантом уголовного дела после кражи женского платья. Мужчину заманили стразы, которые он разглядел через окно «мерседеса». Чтобы добыть блестящую вещь, преступник разбил стекло, схватил платье и скрылся.

Действие происходило в сентябре 2017 года. Возле торгового центра по улице Красноармейской был припаркован Mercedes. Через стекло благовещенец увидел лежащий на переднем пассажирском сиденье неизвестный предмет черного цвета, на котором от солнечных лучей переливались стразы. Предполагая, что это дамская сумка или какая-то ценная вещь, мужчина решил похитить ее.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник достал пневматический пистолет модели «МР-654 К» и выстрелил в стекло пассажирской двери. Через разбитое окно мужчина вытащил блестящую вещь, оказавшуюся женским платьем стоимостью 20 тысяч рублей, и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение имущества, с причинением значительного ущерба гражданину». От обвиняемого при ознакомлении с материалами уголовного дела поступило ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку он полностью согласен с предъявленным ему обвинением.

В итоге обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признал полное признание им вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, добровольное возмещение причиненного материального ущерба в полном объеме, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья. Обстоятельством, отягчающим наказание, стал рецидив преступлений.

Преступнику дали условное наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Платье потерпевшей мужчина вернул, сообщает пресс-служба городского суда.