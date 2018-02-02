Благовещенку будут судить за платную прописку иностранцев

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В Благовещенске в суд передано уголовное дело горожанки, которая за денежное вознаграждение прописала у себя трех жителей Узбекистана. 47-летняя женщина обвиняется в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.

В ходе дознания установлено, что обвиняемая 1971 года рождения знала о необходимости миграционного учета иностранных граждан на территории РФ, в том числе о необходимости постановки их на учёт по месту пребывания.Знала она и процедуру постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания. Несмотря на, это она фиктивно зарегистрировала трех граждан Узбекистана на своей жилплощади, хотя жить там они не собирались.

Тем самым благовещенка, по мнению надзорного органа, лишила УФМС России по Амурской области контролировать соблюдение иностранцами миграционного учёта и их передвижение на территории Российской Федерации.

Какую сумму женщина получила в качестве вознаграждения, не сообщается. Но известно, что по закону ей теперь положено наказание. Максимум, что ей грозит – это штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы до трех лет.

Судить женщину будут по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

В статье есть оговорка, что «лицо, совершившее преступление освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления», сообщает Амурская областная прокуратура.

Расследованием дела занимался отдел дознания МО МВД России «Благовещенский».