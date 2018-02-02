Ролевой фестиваль, зимний дрифт и ледовые гонки: выходные в Благовещенске

Фото: tonkosti.ru

В эти выходные в Благовещенске пройдут первый этап чемпионата города по зимнему дрифту, первый и второй этапы чемпионата по ледовым гонкам. Кроме того, в областном центре проведут Амурский ролевой фестиваль «АРФа» на пиратскую тематику. Амур.инфо рассказывает о мероприятиях, которые состоятся в этот уикенд.

Суббота, 3 февраля

Дом ремесел приглашает на мастер-класс в технике бисероплетения и мастер-класс по народной кукле. Начало в 10:15, необходима предварительная запись.

В театре кукол можно будет посмотреть спектакль «Зимовьё зверей». Начало в 11:00.

Драмтеатр покажет комедию «Рыцарские страсти». Начало в 18:00.

На Чигиринском водохранилище пройдет первый этап чемпионата города Благовещенска по зимнему дрифту. В мероприятии примут участие 20 человек. Начало соревнований в 12:00.

В 17:00 начнется открытый урок народной студии танца «Траффик». Место проведения – большой зал ОКЦ.

Воскресенье, 4 февраля

В 10:00 в бильярдном клубе «Абриколь» состоится первенство города Благовещенска по бильярду среди юношей и юниоров.

Театр кукол покажет спектакль «Цирк Шардам». Начало в 11:00.

В драмтеатре можно посмотреть комедию «Любовь и голуби». Начало в 18:00.

В отделении ОКЦ по адресу: улица Калинина, 82/2, состоится мастер-класс по изготовлению домашней куклы «Масленица». Начало в 14:00.

Суббота и воскресенье, 3 и 4 февраля

3 и 4 февраля на Чигиринском водохранилище пройдет первый и второй этапы чемпионата города Благовещенска по ледовым гонкам. В мероприятии примут участие около 20 человек из городов Владивосток, Благовещенск, Свободный и Завитинск. Торжественное открытие и начало соревнований в 11:00.

В спорткомплексе «Юность» состоится чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу. В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов в возрасте от 9 до 60 лет из четырех регионов Дальнего Востока: Амурской области, Хабаровского края, Приморского края, Республики Саха (Якутия). Спортсменами будут представлены следующие дисциплины ушу: таолу, традиционное, тайцзицюань, юнчуньцюань и саньда.

В субботу, 3 февраля, в 08:30 начнутся соревнования по традиционному ушу, юнчуньцюань, тайцзицюань. А 4 февраля в 11:00 начнутся соревнования по ушу-саньда.

Городской дом культуры и КРИМ «Дружина» приглашает на Амурский ролевой фестиваль «АРФа» в рамках празднования 160-летия Амурской области. Тема: «Сокровища пяти морей». 3 февраля в 10:00 состоится открытие фестиваля. В 18:00 участники и зрители смогут увидеть презентацию будущего сезона. 4 февраля с 10:00 до 13:00 зрители смогут попасть на захватывающий ролевой турнир, где в бою сразятся пираты, маги, адмиралы и другие персонажи фестиваля. В ход пойдут мечи, топоры, копья, кинжалы. А с 17:30 до 20:30 пройдет костюмированный бал с участием героев.

Какие фильмы и в какое время идут в кинотеатрах Благовещенска, расскажет раздел «Афиша» на Амур.инфо.