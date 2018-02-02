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сегодня, 13:43 0

На термометрах от минус 17 до 40: прогноз погоды в Амурской области на 3 февраля

На термометрах от минус 17 до 40: прогноз погоды в Амурской области на 3 февраля
Фото: 4Lapki.com

В Приамурье 3 февраля ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разовьет скорость до 5 метров в секунду, днем в отдельных районах – до 10 метров в секунду. Ночью температура понизится до 35…40 градусов мороза, местами – до 28…33.

Днем термометры покажут 17…22 градуса ниже нуля, местами по северу – минус 25…30.

В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Северный ветер ночью будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, днём – до 3…8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 29…31, днем – минус 19…21, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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