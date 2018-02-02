Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:23 0

На жилищные сертификаты для россиян правительство потратит 15 миллиардов рублей

На жилищные сертификаты для россиян правительство потратит 15 миллиардов рублей
Фото: happymigration.com

Правительство России планирует выдать в 2018 году гражданам 7 273 государственных жилищных сертификата. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте правительства.

В общей сложности на приобретение жилья для отдельных категорий граждан из федерального бюджета направят 14,87 миллиарда рублей.

Рассчитывать на сертификаты смогут военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, и приравненные к ним лица; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лицам; граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований.

Просмотров всего: 345

#жизнь #российская власть #соцзащита #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Ролевой фестиваль, зимний дрифт и ледовые гонки: выходные в Благовещенске
Общество 1

У китайского предновогоднего рынка российский вкус
Экономика

Через реку Большая Пёра построен железнодорожный мост
Общество

В Приамурье приняли первое заявление на ежемесячную выплату из денег маткапитала

сегодня, 11:54