На жилищные сертификаты для россиян правительство потратит 15 миллиардов рублей

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Правительство России планирует выдать в 2018 году гражданам 7 273 государственных жилищных сертификата. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте правительства.

В общей сложности на приобретение жилья для отдельных категорий граждан из федерального бюджета направят 14,87 миллиарда рублей.

Рассчитывать на сертификаты смогут военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, и приравненные к ним лица; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лицам; граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований.