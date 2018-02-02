У благовещенцев появилось больше возможностей для внесения предложений по благоустройству города

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В Благовещенске открылось 16 дополнительных пунктов, в которых можно высказаться за благоустройство тех или иных объектов областного центра. В уже действующие с середины января пункты поступило около 400 таких предложений.

Больше всего горожане хотят, чтобы преобразился парк Дружбы в микрорайоне. За это высказались уже 76 человек. 53 благовещенца хотели бы облагородить сквер с фонтаном возле торгового центра «От и До». На третьем по популярности месте – зеленая зона по улице Ленина между Театральной и Политехнической (49 предложений). Также в списке предложений квартал 433 в районе улицы Зеленой, 30 (31 предложение), сквер с фонтаном «Бабочка» у магазина «Благовещенск»(25 предложений) и другие.

Внести свои предложения или выбрать вариант из ранее предложенных горожане могут до 9 февраля по следующим адресам:

– улица Ленина, дом № 100 (Общественно-культурный центр); – улица Институтская, дом № 3 (филиал Общественно-культурного центра); – улица Чайковского, дом № 191 (филиал Общественно-культурного центра); – улица Кузнечная, дом № 210 (филиал Общественно-культурного центра); – администрация города Благовещенска – улица Ленина, дом № 133; – управление ЖКХ, улица Б. Хмельницкого, дом № 8; – Амурская областная филармония, улица Пионерская, дом № 1; – ЦЭВ им. Белоглазова, улица Б. Хмельницкого, дом № 1; – Благовещенский расчетно-кассовый центр (РКЦ), улица Калинина, дом № 52; – МФЦ, улица 50-летия Октября, дом № 6/1; – Амурский областной дом народного творчества, улица Ленина, дом № 167; – кинотеатр «Благовещенск», улица Зейская, дом № 175/179; – ТРЦ «Перекресток», Новотроицкое шоссе, дом № 3; – ТРЦ «Острова», улица Мухина, дом № 114; – ТЦ «Большой Хуафу», улица Красноармейская, дом № 102; – ТЦ «Небесный», улица 50-летия Октября, дом № 29; – ТРЦ «Мега», улица 50-летия Октября, дом № 61; – ЦУМ, улица 50-летия Октября дом № 20; – ТЦ «Бурхан», улица 50-летия Октября дом № 15; – ТЦ «Ледяной», улица 50-лети Октября, дом № 42/2.

Прием предложений от жителей города по выбору общественной территории для благоустройства начался с 15 января.Высказаться можно только за территорию общего пользования (сквер, аллея, площадь, фонтан и так далее). При наличии конкретных идей горожане могут оставить на бланке предложения свой номер телефона для обратной связи и учета его пожеланий при последующей разработке дизайн-проекта участка.

Территория будет благоустроена в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которую своим решением президент Владимир Путин продлил до 2025 года.

После 9 февраля будут отобраны четыре самые популярные по количеству предложений территории, для которых разработают дизайн-проекты, и они будут вынесены на общественное голосование в день президентских выборов – 18 марта 2018 года.

«Чтобы в голосовании приняло участие как можно больше благовещенцев, на 50 избирательных участках будут стоять урны, будут развернуты эскизные проекты территорий-победителей – тех, которые мы сейчас собираем», – рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов.

Территорию, набравшую наибольшее количество голосов по итогам данного опроса, благоустроят в 2018 году. Остальные внесут в планы по реализации проекта на последующие годы.