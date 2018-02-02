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сегодня, 13:01 0

В Приамурье найдены все фрагменты первой ступени ракеты, запущенной с Восточного

В Приамурье найдены все фрагменты первой ступени ракеты, запущенной с Восточного

Обнаружены все четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1а», стартовавшей 1 февраля с амурского космодрома. Все они найдены при помощи беспилотников в предполагаемой зоне падения.

Оставшиеся три части первой ступени ракеты, которые должны были упасть в Амурской области, обнаружили на границе Зейского и Тындинского районов. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Тындинского района Виталий Мартыненко.

Ранее, через несколько часов после запуска, на границе этих же районов в предполагаемой зоне падения был обнаружен один из фрагментов. Теперь есть координаты всех четырех частей.

К ним должен отправиться вертолет, чтобы присмотреть площадку для посадки и последующей эвакуации обломков. Этим будет заниматься специальная группа Роскосмоса. Их коллеги, которые занимались поиском при помощи беспилотников, в поселке Дипкун Тындинского района – свою миссию уже выполнили и покинули населенный пункт.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была запущена с Восточного 1 февраля. Она вывела на расчетные орбиты 11 спутников: 2 российских – «Канопус-В» № 3 и № 4 и 9 иностранных – 4 американских и 5 германских.

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#космодром #космос

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