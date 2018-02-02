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сегодня, 12:47 1

У китайского предновогоднего рынка российский вкус

У китайского предновогоднего рынка российский вкус
Фото: waiwailaowai.com

В преддверии китайского Нового года рынки Поднебесной наводнили российские продукты, которые среди китайцев пользуются особым спросом. Найти на прилавках можно морепродукты, конфеты, икру и печенье из России.

«Все предновогодние заказы оформлены, сейчас мы рассылаем товар по адресатам, однако из-за погоды доставка в некоторые районы занимает времени больше обычного», – рассказал сайту «Партнеры» Чжан Юнго, который занимается импортом в Китай российских морепродуктов.

Морепродукты, сладости и вино – то, что сейчас закупают китайцы в большом количестве. К примеру, житель города Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян Сунь Тао признался, что уже купил около 30 килограммов российских морепродуктов, а также мороженое, конфеты, вино и другие товары.

«Во время традиционных китайских праздников, таких как праздник середины осени и праздник Весны, на столах китайцев непременно появляются конфеты, это можно считать частью китайской культуры. Российские конфеты, благодаря своему насыщенному вкусу и отменному качеству, имеют хорошие перспективы на китайском рынке», – сообщил информагентству «Синьхуа» руководитель крупного российского кондитерского холдинга Владимир Морозов.

Компания, в которой он работает, производит и продает более 4 000 видов кондитерских изделий, главным образом конфеты. В прошлом году холдинг реализовал в Китае 1 850 тонн продукции.

На фоне повышения доверия китайских потребителей к российским продуктам объем их продаж непрерывно увеличивается, отмечают китайские предприниматели.

Из Приамурья в Китай экспортируют в основном сою. Так, за весь 2016 год экспорт составил 261 тысячу тонн. Около 230 тонн – это соя, остальное – соевое масло, зерновые, кондитерские изделия, мед.

В амурском правительстве признают, что наиболее перспективным направлением внешнеторгового сотрудничества с КНР является экспорт не сырья, а продуктов переработки с высокой добавленной стоимостью.

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#Китай #торговля #экономика

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    их маленькие узкие жопки не слипнутся))) (шутка юмора)

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