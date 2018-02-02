Через реку Большая Пёра построен железнодорожный мост

В Свободненском районе построили железнодорожный мост через реку Большая Пёра протяженностью 252 метра. Его возвели в рамках проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода – это важный объект инфраструктуры Амурского ГПЗ.

Мост входит в железнодорожную систему Амурского ГПЗ, по которой будут доставляться грузы в период строительства и эксплуатации завода. В ее состав также войдут две железнодорожные станции: Заводская–2 (рядом с действующей станцией Усть-Пёра) и Заводская (рядом с площадкой Амурского ГПЗ), перегон между станциями протяженностью 12 километров и путепровод через участок региональной автодороги.

Протяженность моста — 252 метра. Он состоит из восьми опор и семи пролетных строений. Строительство объекта было начато в мае 2017 года. За это время строители смонтировали 5 300 тонн сборно-монолитных железобетонных конструкций и 749 тонн металлоконструкций.

Сооружение остальных элементов железнодорожной инфраструктуры планируется завершить в сентябре 2018 года, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного объекта.