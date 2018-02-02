В Приамурье приняли первое заявление на ежемесячную выплату из денег маткапитала

Первое заявление на ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала амурское отделение Пенсионного фонда приняло 1 февраля. Его подала семья из Белогорска. Второй ребенок у родителей появился в начале января.

Пенсионный фонд направил запросы для получения сведений о доходах для назначения выплаты во все смежные структуры – ФСС, управление соцзащиты, управление занятости. Как только сведения придут, положенная выплата будет назначена.

Как сообщалось ранее, ежемесячная выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты в каждом регионе равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте за второй квартал предшествующего года. В Амурской области сумма будет составлять 11 979 рублей. А претендовать на выплату смогут амурские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 18 276 рублей – это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за второй квартал 2017 года в нашем регионе. К примеру, на семью из четырех человек общий доход не должен быть больше 73 104 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Вместе с заявлением семья предоставляет только личные документы – справки с места работы, учебы детей, сведения из военкомата и так далее, а также согласие на обработку персональных данных. Все остальные сведения из органов соцзащиты, ФСС, ЦЗН и другое Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно.

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал, находится на полном государственном обеспечении или если в отношении этого ребенка мама лишена родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.