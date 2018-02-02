Жители частного района в Новобурейском лишились единственной водопроводной колонки

В поселке Новобурейский район частного сектора за улицей Лесной, где живет несколько сотен человек, остался без постоянного водоснабжения. Колонку на улице Пионерской, в августе 2017 года убрали. Вместо этого организовали подвоз воды – два раза в неделю, который обходится в 20 с лишним раз дороже централизованного водоснабжения.

«У нас, конечно, у кого-то имеются пробитые скважины, фильтры стоят, – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» жительница поселка Лилия Назарова. – Вода здесь не очень хорошая. Но центрального водоснабжения у нас больше нет».

В мае 2017 года администрация передала сети новой ресурсоснабжающей организации – «Надежда». И 28 августа того же года предприятие без предупреждения ликвидировало колонку. По словам женщины, они обосновали это так, что официальной колонки там не было, а была врезка. Потребление воды никак не регулировалось, и предприятие из-за этого терпело убытки.





«Сейчас у нас дважды в неделю осуществляется подвоз воды, – рассказала о текущей ситуации жительница поселка. – В прошлом году мы платили за подвоз 585 рублей, теперь плата достигла 603 рублей. А напротив меня стоит коттедж с централизованным водоснабжением. Грубо говоря, они платят за воду 23 рубля. Мы платим в 23 раза дороже. А с водой морока. Ее надо хранить где-то. У моей соседки трое детей – ей очень много воды надо, куда ее собирать на четыре дня? К тому же машины старые, ломаются. В январе из-за этого мы пять дней сидели без воды».

Она добавила, что в районе завода есть еще один большой частный сектор, где есть две колонки. Их тоже хотели обрезать перед новым годом. Но здесь администрация поселка встала на защиту и не дала это сделать. Теперь многие жители из района, где живет Лилия Назарова, имеющие свои машины, ездят за водой туда.

По словам Лилии Фирзатовны, в Новобурейском имеется только одна «официальная» колонка, расположена она по адресу улица Зелена, 34. Но в этом районе в основном расположены многоквартирные дома.

Глава поселковой администрации Дмитрий Довгалев рассказал, что об этой проблеме он знает. И пояснил, что вступил в должность только в декабре 2017 года, поэтому не все проблемы смог выявить сразу. Но жители района к нему уже обратились на прошлой неделе.

«Мы сейчас решаем сразу несколько вопросов, – рассказал глава. – Мы планируем в Новобурейском восстановить одну колонку. По крайней мере, пока одну колонку. Сроки я еще сказать не могу. Также мы работаем над увеличением частоты подвоза воды и оценкой тарифа».