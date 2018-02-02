Рыбка, собаки, ракушки: благовещенские школьники создадут ледовые скульптуры

Фото: 4lifemsk.ru

Это совместный проект Творческого союза художников России и благовещенской художественной школы.

Принять участие в конкурсе решили 11 юных художников при поддержке своих преподавателей. Всего будут участвовать 4 команды. Ребята вырежут изо льда золотую рыбку, ракушки и двух собак. Эскизы для них уже готовы, ледовые кубы – тоже. Они установлены у здания школы по адресу: Игнатьевское шоссе, 5.

Конкурс будет проходить в течение двух дней. Начнется он в субботу, 3 февраля, в 13:00 и продолжится в воскресенье, 4 февраля.

В рамках конкурса Алексей Сидоров проведёт мастер-классы, а в процессе работы будет помогать командам и советами, и на практике. Получившиеся скульптуры останутся на пришкольной территории до наступления тепла, сообщает пресс-служба городской администрации.