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сегодня, 11:39 18

В Благовещенске аварийно приземлился пассажирский самолет

В Благовещенске аварийно приземлился пассажирский самолет

В благовещенском аэропорту 1 февраля во второй половине дня совершил аварийную посадку пассажирский самолет, следовавший из Южно-Сахалинска в Хабаровск. У воздушного судна возникли неполадки с шасси, пилотам пришлось заходить на второй круг.

Как рассказали Амур.инфо в пресс-службе аэропорта, самолет Южно-Сахалинск – Хабаровск должен был совершить плановую промежуточную посадку в Благовещенске, но при заходе на посадку возникли технические неполадки. Была объявлена тревога. Все службы привели в полную готовность, чтобы в случае необходимости оказать помощь пассажирам и экипажу.

«Все прошло нормально, посадка удалась. Воздушное судно цело, пассажиры в порядке. Всего на борту был 41 пассажир. Самолет остался в благовещенском аэропорту на ночь. Пассажиров разместили в гостинице за счет перевозчика», – сообщили в пресс-службе.

Утром 2 февраля в 09:19 самолет вылетел в Хабаровск.

Как пояснил представитель компании «Аврора», которой принадлежит судно, в настоящее время специалисты устанавливают причины неполадки. Для этого авиаперевозчик создал специальную комиссию.

Просмотров всего: 2511

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • marcepan

    marcepan
    3 часа назад

    Частые новости стали

  • кореец

    кореец
    3 часа назад

    странный маршрут. Хабаровск гораздо ближе к Сахалину чем Благовещенск

  • кореец

    кореец
    3 часа назад

    странный маршрут. Хабаровск гораздо ближе к Сахалину чем Благовещенск

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    3 часа назад

    Страху натерпелись, наверное. Заходили (было дело лет 10 назад) на аварийную посадку в Кольцово (Екатеринбург) из-за неисправности шасси. До сих пор вспоминаю с содроганием. В салоне кто крестился, кто молился, кто плакал, и были и те, кто горячительное принимал потихоньку - тогда еще разрешали проносить на борт. Кружили над аэродромом около часа. Правда, все обошлось: сели жестко, с искрами, но все остались целы. Выпрыгивали из салона по надувным трапам. Тут же пожарные машины поливали самолет, чтобы не загорелся. Сразу и медпомощь оказывали тем, кто перенервничал или ушибся. Хотя спокойные в той ситуации вряд ли были. Спасибо экипажу за посадку! Дай Бог им здоровья.

  • full

    full
    3 часа назад

    marcepan

    Частые новости стали



    Программа развития Дальнего Востока в действии.

  • Slonik

    Slonik
    2 часа назад

    Кто у вас статьи пишет? Заходить на второй круг, писатели! Либо уходить на второй круг, либо уж выполнить повторный заход.

  • Slonik

    Slonik
    2 часа назад

    Кто у вас статьи пишет? Заходить на второй круг, писатели! Либо уходить на второй круг, либо уж выполнить повторный заход.

  • Slonik

    Slonik
    2 часа назад

    Кто у вас статьи пишет? Заходить на второй круг, писатели! Либо уходить на второй круг, либо уж выполнить повторный заход.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    2 часа назад

    Да, интересный маршрут...

    Почему не в Хабаровске?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Slonik

    Кто у вас статьи пишет? Заходить на второй круг, писатели! Либо уходить на второй круг, либо уж выполнить повторный заход.



    Нестеров пишет, что у них, типо, редактор есть. )))



  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    кореец

    странный маршрут. Хабаровск гораздо ближе к Сахалину чем Благовещенск



    Тоже не понял

    Как это из Ю-Сахалинска можно лететь в Хабаровск через Благовещенск..

    З.Ы. Никак журналисту чёй то напутали. Глобус вручать пора

  • ay

    ay
    1 час назад

    SoSeDkA

    Да, интересный маршрут... Почему не в Хабаровске?



    Потому что, на самом деле, самолёт "Авроры" летел с Сахалина в Благовещенск, а уже из Благовещенска должон был улетать в Хабаровск.

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    1 час назад

    Туж2

    кореец

    странный маршрут. Хабаровск гораздо ближе к Сахалину чем Благовещенск



    Тоже не понял

    Как это из Ю-Сахалинска можно лететь в Хабаровск через Благовещенск..

    З.Ы. Никак журналисту чёй то напутали. Глобус вручать пора



    Может КОН попросил чтобы дружбанов его подкинули, или сам прилетал



  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    1 час назад

    ay

    SoSeDkA

    Да, интересный маршрут... Почему не в Хабаровске?



    Потому что, на самом деле, самолёт "Авроры" летел с Сахалина в Благовещенск, а уже из Благовещенска должон был улетать в Хабаровск.



    Так чо, опять редактор?



  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Так бы и писали

    что самолет совершающий рейс

    Ю-Сахалинск - Благовещенск - Хабаровск, совершил аварийную посадку...

    в аэропорту г. Благовещенска

    А то типа летел в Хабаровск и оп оказался в Благе..

    З.Ы. Как так то?

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    1 час назад

    Туж2

    Так бы и писали

    что самолет совершающий рейс

    Ю-Сахалинск - Благовещенск - Хабаровск, совершил аварийную посадку...

    в аэропорту г. Благовещенска

    А то типа летел в Хабаровск и оп оказался в Благе..

    З.Ы. Как так то?



    Так и есть-рейс СУ-5529 : Ю-Сахалинск-Блг-Хабаровск



  • Туж2

    Туж2
    59 минут назад

    так кто спорить..

    но в редакционном варианте написано так:

    ... совершил аварийную посадку пассажирский самолет, следовавший из Южно-Сахалинска в Хабаровск....

    вот я и думаю с Сахалина летел в Хабаровск и совершил аварийную посадку аж на 900 км западней..

    как такое может быть?

    З.Ы. А ларчик просто открывался..

  • ay

    ay
    45 минут назад

    600 км, ваще-то.

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