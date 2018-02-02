В Благовещенске аварийно приземлился пассажирский самолет

В благовещенском аэропорту 1 февраля во второй половине дня совершил аварийную посадку пассажирский самолет, следовавший из Южно-Сахалинска в Хабаровск. У воздушного судна возникли неполадки с шасси, пилотам пришлось заходить на второй круг.

Как рассказали Амур.инфо в пресс-службе аэропорта, самолет Южно-Сахалинск – Хабаровск должен был совершить плановую промежуточную посадку в Благовещенске, но при заходе на посадку возникли технические неполадки. Была объявлена тревога. Все службы привели в полную готовность, чтобы в случае необходимости оказать помощь пассажирам и экипажу.

«Все прошло нормально, посадка удалась. Воздушное судно цело, пассажиры в порядке. Всего на борту был 41 пассажир. Самолет остался в благовещенском аэропорту на ночь. Пассажиров разместили в гостинице за счет перевозчика», – сообщили в пресс-службе.

Утром 2 февраля в 09:19 самолет вылетел в Хабаровск.

Как пояснил представитель компании «Аврора», которой принадлежит судно, в настоящее время специалисты устанавливают причины неполадки. Для этого авиаперевозчик создал специальную комиссию.