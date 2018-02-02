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«Мы теперь являемся космической гаванью»: 12-я серия Gubernator Live

«Мы теперь являемся космической гаванью»: 12-я серия Gubernator Live

День на космодроме Восточный – так называется 12-я серия Gubernator Live. Она вышла после того, как состоялся третий пуск ракеты. В этой серии губернатор Амурской области назвал регион космической гаванью, а также рассказал, почему в детстве не мечтал стать космонавтом.

В космической серии показан сам пуск ракеты, а также состоявшаяся позже встреча с сотрудниками стартового расчета. Все сотрудники ЦЭНКИ и Роскосмоса, причастные к пуску, вышли на торжественное построение. В их числе были и девять амурчан – бывшие студенты АмГУ, обучавшиеся на космических специальностях. Сейчас они работают на космодроме Восточный.

Затем глава Приамурья посетил стройку в ЗАТО Циолковский и встретился с бойцами студотряда. А в конце рассказал, почему не мечтал был космонавтом в детстве.

«Я не хотел быть космонавтом, я хотел быть летчиком. Дело в том, что те люди, которые выросли и жили на Дальнем Востоке, для них тогда космонавтика была чем-то неизвестным. А сегодня с учетом прихода космодрома сюда, новых профессий и образования, мы понимаем, что на самом деле это очень близко к нам», – сказал Александр Козлов.

Просмотров всего: 615

#космодром #космос #областная власть

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    летите Саша вместе с ракетой далеко-вам здесь не рады

  • Ежык

    Ежык
    4 часа назад

    Братеев

    летите Саша вместе с ракетой далеко-вам здесь не рады



    А тебе то кто рад, бот по имени Братеев?

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    так я ж не лезу в кинозвёзды

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Он на камеру только и работает. Летчик-перехватчик.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    У нас губернатор полный идиот? По его словам, 20 лет назад на Дальнем Востоке ничего не знали о космонавтике? Он в какой землянке жил? Чудо в перьях.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад



    гаванью



    Судя по асфальту да.

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    3 часа назад

    от слова ГАВНО ?

  • full

    full
    3 часа назад

    Я думал, что гавань, это то место, откуда отправляются и куда прибывают. А тут вона чо, хватает только запулить раз из трех и уже тоже гавань.

  • Аксюта

    Аксюта
    3 часа назад

    Так и хочется спросить: "Дядя Саша,ты дурак?". Дикие мы тут на ДВ,... но симпатичные... Аэропорта нормального нет, зато космодром есть. До Краснодара улететь большая проблема, а в космос- пожалуйста.

  • унылый и злой

    унылый и злой
    1 час назад

    Какие же вы все унылые тут! Только и можете, что сидеть на форуме и писать всякую чушь! А всё почему? Да, потому что ничерта делать сами не хотите. Только ноете, огрызаетесь, соревнуетесь в написании "кто более витиевато обхает и обгадит"! И минус огромный этому сайту, что позволяет людям сидеть в этом словесном-болоте.

    P.s. Давайте, налетайте! Орите, что вы тут крутые чуваки, десятки лет хозяйничаете, а я - кремлебот, зарегился только, чтобы защищать. Велком! Тем самым покажете, что вы именно то, что не тонет.

  • alex 3

    alex 3
    40 минут назад

    головокружение у КАА от чужих "успехов". Пора его на землю грешную спускать, оформлением командировочки по селам и городам области.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    25 минут назад

    унылый и злой

    Какие же вы все унылые тут! Только и можете, что сидеть на форуме и писать всякую чушь! А всё почему? Да, потому что ничерта делать сами не хотите. Только ноете, огрызаетесь, соревнуетесь в написании "кто более витиевато обхает и обгадит"! И минус огромный этому сайту, что позволяет людям сидеть в этом словесном-болоте. P.s. Давайте, налетайте! Орите, что вы тут крутые чуваки, десятки лет хозяйничаете, а я - кремлебот, зарегился только, чтобы защищать. Велком! Тем самым покажете, что вы именно то, что не тонет.



    А все почему? А потому, что достали эти уроды с телеэкранов и страниц газет врать о том, как все вокруг замечательно и прекрасно. А ведь заявить о том, что врет все власть не дают. Показывают мнение только оплаченных тролей типа унылых и злых. А по поводу «умения работать» не тебе говорить - сиди и получай зряплату за облизывание врунов, воров и любимой тобой власти. Да, в методичке уже давно поменяли так любимые тобой фразы, почитай должностную инструкцию.

  • крымчанин

    крымчанин
    23 минуты назад

    Сегодня посмотрел внимательно ,на моем куске хлеба икра не появилась

  • Альтер

    Альтер
    6 минут назад

    Знаете ли вы, что клуб "Четырех коней" может совершенно преобразить город Васюки? Я предлагаю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир! На турнир съедутся любители шахмат со всего мира. Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Васюки! Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду Москва - Васюки. Гостиницы-небоскребы для гостей, Дворец шахмат, где будет происходить турнир, сверхмощную радиостанцию, аэропорт "Большие Васюки", регулярное отправление самолетов во все концы света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн. Вы только представьте себе! А подумайте, что будет, когда турнир окончится и все гости уедут? Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки! Шахматная мысль превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Сообщения сделаются такими же легкими, как переезд из Рыбинска в Ярославль. В Васюках состоится первый в истории междупланетный шахматный турнир! Первый шахматный турнир между командами Васюков и Большой Медведицы закончится убедительной победой васюкинцев. Ура, товарищи!

  • Альтер

    Альтер
    3 минуты назад

    Ничего нового

    Пока кто то считает, что у нас развивается что то-по статистике 10 000 дальневосточников УЕХАЛИ с Дальнего Востока

    Наверное они были идиоты

    Они не понимали, что с запуском ракеты у них появляется огромный шанс стать благополучным, не видели придурки сввоих потенциальных выгод, не понимали дуралеи о том, что щас возведут им небоскребы и кварталы и все станет дешеветь а их зарплаты увеличиваться

    Эх-упустили щастье свое не впрок уехали))))

  • Хмык

    Хмык
    1 минута назад

    «Мы теперь являемся комической гаванью»

    Одну лишнюю букву вписали.

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