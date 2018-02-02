«Мы теперь являемся космической гаванью»: 12-я серия Gubernator Live
День на космодроме Восточный – так называется 12-я серия Gubernator Live. Она вышла после того, как состоялся третий пуск ракеты. В этой серии губернатор Амурской области назвал регион космической гаванью, а также рассказал, почему в детстве не мечтал стать космонавтом.
В космической серии показан сам пуск ракеты, а также состоявшаяся позже встреча с сотрудниками стартового расчета. Все сотрудники ЦЭНКИ и Роскосмоса, причастные к пуску, вышли на торжественное построение. В их числе были и девять амурчан – бывшие студенты АмГУ, обучавшиеся на космических специальностях. Сейчас они работают на космодроме Восточный.
Затем глава Приамурья посетил стройку в ЗАТО Циолковский и встретился с бойцами студотряда. А в конце рассказал, почему не мечтал был космонавтом в детстве.
«Я не хотел быть космонавтом, я хотел быть летчиком. Дело в том, что те люди, которые выросли и жили на Дальнем Востоке, для них тогда космонавтика была чем-то неизвестным. А сегодня с учетом прихода космодрома сюда, новых профессий и образования, мы понимаем, что на самом деле это очень близко к нам», – сказал Александр Козлов.
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