В Приамурье обнаружили первый фрагмент ракеты, запущенной с Восточного

Фрагмент найден вечером 1 февраля при помощи беспилотников. Район падения патрулировали три дрона.

«Мы знаем только то, что работают беспилотники. У них есть специальные датчики, которые фиксируют термоточки. Понятно, что эти упавшие части имеют более высокую температуру, чем окружающая среда, поэтому с помощью беспилотников их быстро и находят. Мобильная группа центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) работает в поселке Дипкун. Там у них база, откуда осуществляется запуск беспилотников.

Зона падения частей – это эллипс, во главе которого в северной части ближайший поселок именно Дипкун. Видимо, поэтому они и решили, что им удобнее там располагать свою базу», – рассказал первый заместитель главы администрации Тындинского района Виталий Мартыненко.

Планируется, что 2 февраля из Зеи вылетит вертолет, чтобы по определенным координатам обнаружить найденный фрагмент. Затем будет подготовлена площадка для вертолета, который вывезет фрагмент на полигон в Зее.

«Люди поисковой группы должны высадиться там, подготовить площадку для посадки вертолета, может, там деревья или еще что-то. А потом эвакуируют найденные части», – пояснил Мартыненко.

Параллельно продолжатся поиски оставшихся трех фрагментов первой ступени ракеты-носителя. Семь точек падения отделяемых частей ракеты «Союз-2.1а» обнаружили при помощи техники в двух районах Якутии.

Как сообщало Амур.инфо, «Союз-2.1а» была запущена с Восточного 1 февраля. Это был отложенный с декабря запуск, после нештатной ситуации с ракетой «Союз-2.1б». На этот раз все прошло штатно. Ракета вывела на расчетные орбиты 11 спутников: 2 отечественных «Канопуса-В» – № 3 и № 4 и 9 иностранных – 4 американских и 5 германских.