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сегодня, 11:02 7

В Приамурье обнаружили первый фрагмент ракеты, запущенной с Восточного

В Приамурье обнаружили первый фрагмент ракеты, запущенной с Восточного

В Амурской области найден первый фрагмент первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», запущенной с Восточного 1 февраля. Его обнаружили на границе двух районов – Зейского и Тындинского.

Фрагмент найден вечером 1 февраля при помощи беспилотников. Район падения патрулировали три дрона.

«Мы знаем только то, что работают беспилотники. У них есть специальные датчики, которые фиксируют термоточки. Понятно, что эти упавшие части имеют более высокую температуру, чем окружающая среда, поэтому с помощью беспилотников их быстро и находят. Мобильная группа центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) работает в поселке Дипкун. Там у них база, откуда осуществляется запуск беспилотников.

Зона падения частей – это эллипс, во главе которого в северной части ближайший поселок именно Дипкун. Видимо, поэтому они и решили, что им удобнее там располагать свою базу», – рассказал первый заместитель главы администрации Тындинского района Виталий Мартыненко.

Планируется, что 2 февраля из Зеи вылетит вертолет, чтобы по определенным координатам обнаружить найденный фрагмент. Затем будет подготовлена площадка для вертолета, который вывезет фрагмент на полигон в Зее.

«Люди поисковой группы должны высадиться там, подготовить площадку для посадки вертолета, может, там деревья или еще что-то. А потом эвакуируют найденные части», – пояснил Мартыненко.

Параллельно продолжатся поиски оставшихся трех фрагментов первой ступени ракеты-носителя. Семь точек падения отделяемых частей ракеты «Союз-2.1а» обнаружили при помощи техники в двух районах Якутии.

Как сообщало Амур.инфо, «Союз-2.1а» была запущена с Восточного 1 февраля. Это был отложенный с декабря запуск, после нештатной ситуации с ракетой «Союз-2.1б». На этот раз все прошло штатно. Ракета вывела на расчетные орбиты 11 спутников: 2 отечественных «Канопуса-В» – № 3 и № 4 и 9 иностранных – 4 американских и 5 германских.

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#космодром #космос

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    и теперь после каждого запуска искать будут?и мы должны это читать?

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Братеев

    и теперь после каждого запуска искать будут?и мы должны это читать?



    и комментировать!



  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    и по каждому фрагменту по эпитафии?

  • Казак

    Казак
    2 часа назад

    Что теперь чиканить будем? Может медали к ЧМ по футболу 2018.

  • full

    full
    2 часа назад

    А на этом фрагменте видно, что его благословили в полет?

  • Туж2

    Туж2
    51 минута назад

    full

    А на этом фрагменте видно, что его благословили в полет?



    нет.

    Из фрагмента стало ясно что старший инспектор сопровождавший ракету к стартовому столу, таки помочился под третье с лева колесо платформы.

    Что собственно и привело к положительному результату.

    Так правильнее

  • Rusantik

    Rusantik
    45 минут назад

    Вторая партия монетовидных жетонов прилетела

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