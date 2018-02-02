В феврале поездки в поездах станут дешевле в два раза

В праздничные дни февраля пассажиры ЗабЖД смогут путешествовать с 50 % скидкой. Это относится к верхним местам купейных вагонов, курсирующих в составах поездов дальнего следования с 22 по 25 февраля. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества.

Исключение составляют поезда: № 23/24 Москва – Казань, № 9/10, № 17/18 Москва – Саратов, № 50/49, № 9/10 Москва – Самара, № 65/66 Москва – Тольятти, № 103/104 Москва – Адлер, № 35/36 Санкт-Петербург – Адлер, № 641/642 Ростов-на-Дону – Адлер.

Билеты со скидкой можно приобрести с 30 января по 5 февраля в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также онлайн на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения.

Скидка предоставляется на верхние места купейных вагонов и рассчитывается от тарифа на нижние места без учета стоимости комплекта постельного белья или комплекса сервисных услуг. Скидки при оформлении проездных документов не суммируются. Условия акции не распространяюется на покупку билетов для организованных групп пассажиров, сообщает пресс-служба ЗабЖД.