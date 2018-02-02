Билл Гейтс вложил 40 миллионов в проект идеальной коровы: обзор прессы

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Уволена учительница начальных классов за безграмотность; журналисты Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире; качество среднего образования улучшилось благодаря повышению зарплат учителям. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» под заголовком «Деньги на "отлично"» рассказывает о том, что увеличение зарплаты учителям в рамках майских указов президента способствовало повышению качества среднего образования. И чего, спрашивается, ломали (и продолжают ломать) копья, выдумывая всякие реформы?! Оказывается, существует очень простой способ: платить лучше надо.

Кстати, об образовании. В Италии из школы уволили учительницу начальных классов за то, что была безграмотной и писала с ошибками даже самые простые слова. Наверное, учителя учительницы мало получали.

Очень интересно

2 февраля Россия отмечает одну из самых памятных дат Великой Отечественной войны – 75-летие Сталинградской битвы. Этой дате в «Амурской правде» посвящена публикация Натальи Фадеевой – она изучила письма немецких солдат с фронта. Впечатляет, прямо скажу.

А под заголовком «Пломба вне закона» газета пером Надежды Кожевниковой предупреждает, что не надо поддаваться недобросовестной рекламе по проверке и установке различных счетчиков – просто некто на вашей доверчивости делает себе деньги. Бизнес, не более того.

Также в номере

Еще в «Амурке» пишут об успешном запуске с космодрома Восточный. Не пропустите публикацию Варвары Сияновой. (Кстати, Варвара сегодня будет гостем программы «Автограф», сделайте себе пометочку).

А еще здесь о том, что за президента Путина можно будет проголосовать и в Таиланде, и во Вьетнаме. То есть, и там достанут.

Полный абзац

Основной материал сегодняшней «Комсомольской правды» посвящен драке двух политологов – Сванидзе и Шевченко. Они подрались в студии радио «КП». Сыр-бор произошел на почве спора по поводу запрета показа фильма «Смерть Сталина». И дураку понятно, что если бы фильм выпустили в прокат, то его мало бы кто заметил, но стоило минкульту отозвать прокатное удостоверение, как началось… Упомянутому скандалу посвящено целых три полосы издания, в то время как даже Путину уделили всего полстранички.

Что еще… Еще о том, что Джигарханян развелся с Цимбалюк-Романовской. Прости их, господи.

На посошок

Напоследок «Российская газета-Неделя», рассказывающая о том, что самый главный миллиардер Билл Гейтс начал сотрудничать с генетиками вложился в проект по выведению идеальной коровы. 40 миллионов долларов – не хухры-мухры! Она будет сочетать в себе черты европейских и африканских особей. Речь идет, в частности, о высокой производительности и выносливости в жару. Сам Гейтс высоко оценил эффективность своего вложения. «У нас появится корова, которая сможет давать в четыре раза больше молока при той же живучести», – отметил предприниматель.