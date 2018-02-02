Минус 15…20 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 2 февраля

Фото: inostranno.ru

В Амурской области 2 февраля установится переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 10 метров в секунду.

Температура составит минус 15…20 градусов, в северных районах – минус 16…21, местами столбики термометров опустятся до 25 градусов. В Благовещенске ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Северный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду, термометры покажут 15…17 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрметцентр.

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Екатерина PL