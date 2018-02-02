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сегодня, 08:30 3

В России появится единая система диагностики рака

В России появится единая система диагностики рака
Фото: www.euroonco.ru

В России планируется создать единую цифровую систему диагностики онкологических заболеваний. Для разработки механизмов внедрения единой информсистемы будет создана рабочая группа при Минздраве РФ.

Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович на открытии первой в стране цифровой лаборатории ЮНИМ «Сколково».

Как передает ИА Regnum, система должна сократить период диагностики полученных от больных проб, повысить качество анализа данных и сделать процесс более прозрачным.

«Суть инициативы заключается в том, чтобы дать онкологическим центрам доступ к уже созданной цифровой платформе Digital Pathology. Платформа позволяет проводить консилиумы независимо от места нахождения врачей», – пояснил руководитель компании «ЮНИМ» Алексей Ремез.

В рамках этой системы врачи-патологи смогут получать консультации своих коллег по вопросам постановки диагноза, а также отслеживать весь процесс движения гистологических препаратов и работу специалистов на каждом этапе.

Новая лаборатория «ЮНИМ» в «Сколково» стала третьим подобным учреждением в мире. Две другие находятся в США и Нидерландах. На площади 200 квадратных метров располагается современное оборудование для анализа результатов биопсии, полученных из медучреждений со всей России.

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#здоровье

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 часов назад

    Планируется.) Как обычно.

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    4 часа назад

    А до консилиума все равно в поликлинику отправят?

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