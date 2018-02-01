На Дальнем Востоке будут выдавать дополнительные дальневосточные гектары

Участники программы «Дальневосточный гектар», освоившие землю, смогут претендовать на получение дополнительных участков. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков. Сейчас обсуждаются критерии этого механизма.

«Мы будем совершенствовать механизм предоставления дальневосточного гектара. В частности, дать возможность, о которой говорил президент России, – получать в случае успешного освоения полученного участка дополнительной земли. Сейчас обсуждаются критерии данного механизма, чтобы второй раз взять участок. У нас есть твердое намерение идти по этому пути», – отметил Павел Волков.

В настоящее время количество заявок от россиян на получение дальневосточного гектара достигло 109,5 тысячи рублей. Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно.

С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через Интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ».

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.