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1 февраля 2018, 21:00 5

На Дальнем Востоке будут выдавать дополнительные дальневосточные гектары

Участники программы «Дальневосточный гектар», освоившие землю, смогут претендовать на получение дополнительных участков. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков. Сейчас обсуждаются критерии этого механизма.

«Мы будем совершенствовать механизм предоставления дальневосточного гектара. В частности, дать возможность, о которой говорил президент России, – получать в случае успешного освоения полученного участка дополнительной земли. Сейчас обсуждаются критерии данного механизма, чтобы второй раз взять участок. У нас есть твердое намерение идти по этому пути», – отметил Павел Волков.

В настоящее время количество заявок от россиян на получение дальневосточного гектара достигло 109,5 тысячи рублей. Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно.

С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через Интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ».

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

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#Дальний Восток #жизнь

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Нам двух недотёп с бредовыми идеями мало?

    Галушки с Трутневым.

    Так ещё один умник нарисовался-секретарь – заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Освою 10 гектаров в черте города Благовещенска. Болотистую лесостепь в Архаринском районе прошу не предлагать...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 часа назад

    Павел Флудерский

    Освою 10 гектаров в черте города Благовещенска. Болотистую лесостепь в Архаринском районе прошу не предлагать...



    Всё вкусненькое давно освоено своими.

    Посмотри декларации чиновников. У каждого нехилый участок земли числится. И от большого шума спасает только то, ч то в декларации не обязательно указывать где эти участки.

    У Неведомского и у того землица в декларации числится.

  • lev4ik

    lev4ik
    4 часа назад

    "В настоящее время количество заявок от россиян на получение дальневосточного гектара достигло 109,5 тысячи рублей. "

    ??? Пишите еще,интернет все стерпит!

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    про рубли супер

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