В Благовещенске бухгалтер за пару лет похитила более 11 миллионов рублей

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В Благовещенске бывшего главного бухгалтера обвиняют в хищении более 11 миллионов рублей. Женщина поработала в разных компаниях и везде успела присвоить крупные суммы. В настоящее время уголовное дело в отношении нее прокуратура направила в суд.

С 10 апреля 2014 года по 24 июня 2015 года, являясь главным бухгалтером одной из фирм города, женщина перечислила с расчетного счета предприятия вверенные ей деньги на расчетный счет крестьянско-фермерского хозяйства, чтобы погасить свой долг по кредиту. После чего по договоренности с руководителем КФХ благовещенка обналичивала деньги и присваивала их. Всего она похитила таким способом более 8,8 миллиона рублей.

Затем с 18 августа 2015 года по 11 февраля 2016 года, являясь главным бухгалтером уже другой компании, она повторила преступную схему. Правда, в этот раз сумма похищенного была меньше – порядка 2,4 миллиона рублей.

31 января 2018 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой города Благовещенска было направлено в городской суд. За совершенное преступление горожанка может лишиться свободы на срок до 10 лет, сообщает прокуратура области.