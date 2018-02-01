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1 февраля 2018, 20:44 4

В Благовещенске бухгалтер за пару лет похитила более 11 миллионов рублей

В Благовещенске бухгалтер за пару лет похитила более 11 миллионов рублей
Фото: www.urist-land.ru

В Благовещенске бывшего главного бухгалтера обвиняют в хищении более 11 миллионов рублей. Женщина поработала в разных компаниях и везде успела присвоить крупные суммы. В настоящее время уголовное дело в отношении нее прокуратура направила в суд.

С 10 апреля 2014 года по 24 июня 2015 года, являясь главным бухгалтером одной из фирм города, женщина перечислила с расчетного счета предприятия вверенные ей деньги на расчетный счет крестьянско-фермерского хозяйства, чтобы погасить свой долг по кредиту. После чего по договоренности с руководителем КФХ благовещенка обналичивала деньги и присваивала их. Всего она похитила таким способом более 8,8 миллиона рублей.

Затем с 18 августа 2015 года по 11 февраля 2016 года, являясь главным бухгалтером уже другой компании, она повторила преступную схему. Правда, в этот раз сумма похищенного была меньше – порядка 2,4 миллиона рублей.

31 января 2018 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой города Благовещенска было направлено в городской суд. За совершенное преступление горожанка может лишиться свободы на срок до 10 лет, сообщает прокуратура области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    7 часов назад

    Женщина, из ряда фирм. Впечатление, что инфа высасывается из пальца. Надо-бы поконкретней.

  • Victrix

    Victrix
    6 часов назад

    0,36% от ИЕВ (индекса евгении васильевой).

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Два года! Чоткие пацаны, которых больше 200, такие деньги за день имеют.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Хмык

    Два года! Чоткие пацаны, которых больше 200, такие деньги за день имеют.



    Что не мешает им крутить аналогичные схемы только в более крупных масштабах и оставаться безнаказанными.

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