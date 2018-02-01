«Альфа-канал» ждет ярких и эрудированных народных ведущих

Ведущие «Альфа-канала» готовы уступить свои места народным ведущим. Очередной кастинг пройдет в субботу, 3 февраля. Главные требования к участникам – эрудиция и умение заинтересовать зрителя.

В свое время для Валентины Абрамовой конкурс народных ведущих оказался судьбоносным. В нем она участвовала в 2013 году и с тех пор не расстается с «Альфа-каналом».

«После кастинга я сказала – вы знаете, я пришла не просто на кастинг, если что, я готова работать. Возможно, какой-то галочкой это на тот момент и стало. Ребятам нужно понимать, что они хотят от телевидения. Многие думают, что это много денег и известность. Но никто не догадывается, что это большая работа, большой труд. Особенно для тех представителей программ, которые в ней работают в одном лице – на них сразу сваливается комплекс работ. Люди думают: мы пришли, прочитали программу и получили за это много денег», – сказала победитель кастинга «Народный ведущий» в 2013 году Валентина Абрамова.

Попасть в телевизор мечтал и Руслан Гладышев. Он тоже пришел на кастинг, но не победил. Зато его запомнили, и сейчас на «Альфа-канале» он ведёт спортивную рубрику.

«Я ещё тогда сказал, что хотел давно попробовать, хотел, в принципе, попасть в телевизор – назовём это так. Но "Альфа" почему-то выделяется среди остального количества каналов. Я не прошёл кастинг, но спустя какое-то время раздаётся звонок, в общем, я здесь», – рассказал участник кастинга «Народный ведущий» 2017 года Руслан Гладышев.

Отбор будет проходить на программы «Альфа-новости», «Новости экономики», «Сканер», «Простые вопросы» и «Благовещенск: инструкция по применению».

Кастинг на народного ведущего состоит из двух этапов. Сначала нужно пройти собеседование с ведущими и руководителями программ.

Далее второй этап – телевизионные пробы. После этого редакция выберет народных ведущих, и 13 февраля они выйдут в эфир. Затем на сайте Амур.инфо стартует голосование. По его результатам и определят победителя.

«Мы всем рады. Рады и молодому поколению, рады и старшему поколению. Звонки поступают к нам в редакцию. Люди, даже кому за 30, звонят и говорят – неважно, что мне 30 лет, я хочу пробоваться и к вам обязательно приду. Поэтому мы рады видеть всех. Конечно же, должна быть хорошая дикция, быстрая ориентация. Те, кто придет на "Простые вопросы" должны быть эрудированы. Они должны правильно формулировать вопросы. И, конечно же, должна быть раскованность», – отметила исполнительный директор телекомпании «Альфа-канал» Елена Морева.

Кастинг состоится 3 февраля по адресу: улица Шимановского, 27, 4 этаж. Начало в 10 часов утра.