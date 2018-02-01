Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
1 февраля 2018, 18:49 0

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: «Лыжня России–2018»

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: «Лыжня России–2018»

2 февраля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Дмитрий Кутека расскажет, как пройдет всероссийское массовое спортивное мероприятие «Лыжня России–2018» в Благовещенске.

Эфир проведут Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 122

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

«Альфа-канал» ждет ярких и эрудированных народных ведущих
Общество 8

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный: прямая трансляция
Эхо Москвы

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: лечение рака в Приамурье
Общество 37

Амур.инфо будет транслировать третий пуск ракеты с Восточного