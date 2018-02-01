Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: «Лыжня России–2018»

2 февраля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Дмитрий Кутека расскажет, как пройдет всероссийское массовое спортивное мероприятие «Лыжня России–2018» в Благовещенске.

Эфир проведут Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.