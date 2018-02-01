Благовещенца, напавшего на таксиста, будет лечить психиатр

В Благовещенске вынесли приговор местному жителю, ранее не судимому. Его обвинили в разбое – молодой человек напал на таксиста. Угрожая пистолетом, разбойник хотел отобрать у него деньги. Но злоумышленника лишили свободы и заставили лечиться у психиатра.

В июле 2017 года горожанин, находясь в нетрезвом виде возле дома по улице Театральной, увидел автомобиль такси марки Nissan. В нем спал таксист. Молодой человек подошел к машине и постучал в окно. Таксист проснулся и опустил стекло, тогда парень попросил у водителя закурить, но мужчина ответил отказом.

Разбойник достал пневматический пистолет и через окно направил его в лицо таксисту. Парень потребовал отдать ему все деньги, который были у таксиста, а это 3 000 рублей. Но водитель, испугавшись, сказал, что денег у него нет, закрыл окно и уехал.

В отношении преступника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения имущества, с угрозой применения насилия, опасного для здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, молодой возраст. Обстоятельством, отягчающим наказание, стало совершение преступления в состоянии опьянения.

В итоге суд приговорил благовещенца к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему назначили принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Пистолет модели «МР-654 К» суд постановил уничтожить после вступления приговора в законную силу.