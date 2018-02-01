Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
1 февраля 2018, 18:43 0

Благовещенца, напавшего на таксиста, будет лечить психиатр

В Благовещенске вынесли приговор местному жителю, ранее не судимому. Его обвинили в разбое – молодой человек напал на таксиста. Угрожая пистолетом, разбойник хотел отобрать у него деньги. Но злоумышленника лишили свободы и заставили лечиться у психиатра.

В июле 2017 года горожанин, находясь в нетрезвом виде возле дома по улице Театральной, увидел автомобиль такси марки Nissan. В нем спал таксист. Молодой человек подошел к машине и постучал в окно. Таксист проснулся и опустил стекло, тогда парень попросил у водителя закурить, но мужчина ответил отказом.

Разбойник достал пневматический пистолет и через окно направил его в лицо таксисту. Парень потребовал отдать ему все деньги, который были у таксиста, а это 3 000 рублей. Но водитель, испугавшись, сказал, что денег у него нет, закрыл окно и уехал.

В отношении преступника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения имущества, с угрозой применения насилия, опасного для здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, молодой возраст. Обстоятельством, отягчающим наказание, стало совершение преступления в состоянии опьянения.

В итоге суд приговорил благовещенца к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему назначили принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Пистолет модели «МР-654 К» суд постановил уничтожить после вступления приговора в законную силу.

Просмотров всего: 757

#криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

В Благовещенске бухгалтер за пару лет похитила более 11 миллионов рублей
Происшествия 4

Полицейские ищут мужчину, ограбившего благовещенку почти год назад
Происшествия

В сгоревшем доме амурского села Невер нашли тело женщины
Общество 17

В Амурскую область прилетели родные солдата, раненного в воинской части Белогорска