Участники студенческой стройки космодрома Восточный предложили создать губернаторский студотряд

Глава Приамурья Александр Козлов после запуска ракеты с Восточного встретился со студентами амурских колледжей, которые приехали на третью зимнюю студенческую стройку космодрома. На встрече было озвучено предложение создать губернаторский стройотряд, в который войдут лучшие бойцы.

Члены студотрядов задействованы на строительстве города Циолковский. Они занимаются внутренними отделочными работами – выполняют стяжку пола, шпатлевание, покраску стен и потолков, оклеивают стены обоями. Губернатор побывал в одной из квартир, в которой сейчас студотрядовцы выполняют отделочные работы, где и пообщался со студентами.

На встрече ребята предложили создать «губернаторский стройотряд», куда войдут лучшие студотрядовцы. Александр Козлов пообещал подумать над предложением.

На студенческую стройку в 2018 году приехали 56 студентов из шести регионов страны – Республик Адыгея и Коми, Алтайского края, Самарской, Белгородской, Амурской областей. Работодатели обеспечили студентов специальной одеждой в соответствии с климатическим поясом, организовали места проживания в благоустроенном общежитии, а также горячее трехразовое питание. Минимальная заработная плата составит 25 000 рублей. Студенты будут работать два месяца.

За годы проведения студенческих строек на строительных площадках космодрома работали около 3 500 студентов (это 289 студенческих строительных отрядов) из 44 регионов страны. В основном это представители учебных заведений Амурской области – 863 человека, сообщает правительство Амурской области.