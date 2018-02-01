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1 февраля 2018, 18:20 12

Участники студенческой стройки космодрома Восточный предложили создать губернаторский студотряд

Участники студенческой стройки космодрома Восточный предложили создать губернаторский студотряд

Глава Приамурья Александр Козлов после запуска ракеты с Восточного встретился со студентами амурских колледжей, которые приехали на третью зимнюю студенческую стройку космодрома. На встрече было озвучено предложение создать губернаторский стройотряд, в который войдут лучшие бойцы.

Члены студотрядов задействованы на строительстве города Циолковский. Они занимаются внутренними отделочными работами – выполняют стяжку пола, шпатлевание, покраску стен и потолков, оклеивают стены обоями. Губернатор побывал в одной из квартир, в которой сейчас студотрядовцы выполняют отделочные работы, где и пообщался со студентами.

На встрече ребята предложили создать «губернаторский стройотряд», куда войдут лучшие студотрядовцы. Александр Козлов пообещал подумать над предложением.

На студенческую стройку в 2018 году приехали 56 студентов из шести регионов страны – Республик Адыгея и Коми, Алтайского края, Самарской, Белгородской, Амурской областей. Работодатели обеспечили студентов специальной одеждой в соответствии с климатическим поясом, организовали места проживания в благоустроенном общежитии, а также горячее трехразовое питание. Минимальная заработная плата составит 25 000 рублей. Студенты будут работать два месяца.

За годы проведения студенческих строек на строительных площадках космодрома работали около 3 500 студентов (это 289 студенческих строительных отрядов) из 44 регионов страны. В основном это представители учебных заведений Амурской области – 863 человека, сообщает правительство Амурской области.

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#жизнь #космодром #областная власть

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    9 часов назад

    И самого губернатора пусть в этот отряд заберут.

    Хоть какая то от него польза будет.

  • Баловник

    Баловник
    9 часов назад

    Судотряд

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    9 часов назад

    Он ленточки только перерезать умеет. Ему на швейное производство надо.

  • 55

    55
    8 часов назад

    Идея не плохая, так и зовитесь козловский студотряд самый лучший)

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    8 часов назад

    Эту идею Козлов и придумал. Отряд КОЗЛОВ! Короткое и всем понятное название.

  • IDman

    IDman
    5 часов назад

    Япатцталом

  • варварав

    варварав
    5 часов назад

    За такую зарплату 25000 пускай губки и пашет. Рабов ищут доны

  • варварав

    варварав
    5 часов назад

    "Губер

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Я на картошке в 1989 и в 1990 годах мечтал как бы побольше девок испортить. А у этих мечта быть поближе к попке губернатора. Дибилы б.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    5 часов назад

    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы майдан не устроило. 25 для студента нормально.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    5 часов назад

    Они помогайками (подсобниками) работают...25 это для уборщицы много даже.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад

    А ведь в предверии выборов можно устроить губернаторский бал в великолепном зале. Студенты, романтика, Путин. Ленин,партия, комсомол. Мне кажется это будет прекрасно.

    Однообразный и безумный, Как вихорь жизни молодой, Кружится вальса вихор шумный, Чета мелькает за четой (с)

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