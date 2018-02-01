Полицейские ищут мужчину, ограбившего благовещенку почти год назад

Амурские полицейские просят помощи в установлении личности подозреваемого в разбое. Преступление мужчина совершил еще 24 марта 2017 года. Днем на улице Лазо он силой отобрал у пожилой женщины сумку, в которой находилось более 50 тысяч рублей.

На вид разыскиваемому около 30 лет, рост около 175-185 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в куртку чёрного цвета, штаны чёрного цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят позвонить по телефонам: 02, 8(41642) 59-41-05, 8(41642) 59-41-09, 8-962-285-78-87.