Благовещенским волонтерам вручили награды

В Благовещенске наградили волонтеров. Им вручили благодарственные письма мэра города. Награждение провели на заседании координационного совета корпуса добровольцев города.

Грамоты получили волонтеры и лидеры добровольческих движений, без которых в городе не обходится ни одно крупное мероприятие, а также жители города и общественные объединения, которые помогали реализовать проект «Территория добра».

«Я занимаюсь добровольчеством третий год и планирую дальше помогать. Очень приятно, когда ты видишь отдачу от человека, что ты ему действительно помог, сделал важное дело», – поделилась студентка финансово-экономического колледжа Екатерина Панина.

«Подрастает новое поколение, подрастают те люди, которые понимают, что такое социальная работа, что такое ответственность. Они понимают, что работа муниципалитете – это не езда на "мерседесах" и не сидение в теплых кабинетах, а в большей степени это работа с жителями города. Это работа на улице, в домах и квартирах. И это тот кадровый резерв, который в будущем заменит всех нас», – сказал заместитель мэра Благовещенска Олег Косолапов.