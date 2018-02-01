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1 февраля 2018, 17:02 2

Благовещенским волонтерам вручили награды

Благовещенским волонтерам вручили награды

В Благовещенске наградили волонтеров. Им вручили благодарственные письма мэра города. Награждение провели на заседании координационного совета корпуса добровольцев города.

Грамоты получили волонтеры и лидеры добровольческих движений, без которых в городе не обходится ни одно крупное мероприятие, а также жители города и общественные объединения, которые помогали реализовать проект «Территория добра».

«Я занимаюсь добровольчеством третий год и планирую дальше помогать. Очень приятно, когда ты видишь отдачу от человека, что ты ему действительно помог, сделал важное дело», – поделилась студентка финансово-экономического колледжа Екатерина Панина.

«Подрастает новое поколение, подрастают те люди, которые понимают, что такое социальная работа, что такое ответственность. Они понимают, что работа муниципалитете – это не езда на "мерседесах" и не сидение в теплых кабинетах, а в большей степени это работа с жителями города. Это работа на улице, в домах и квартирах. И это тот кадровый резерв, который в будущем заменит всех нас», – сказал заместитель мэра Благовещенска Олег Косолапов.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    11 часов назад

    это те которые деньги на улицах собирают?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    8 часов назад

    Разводуха в гос.масштабе. Работать бесплатно за грамоты. Что бы поиметь, хитро год волонтера придумали. Все тонко, продуманно.

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