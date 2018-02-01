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1 февраля 2018, 17:09 2

В Якутии зафиксировали 7 точек падения частей ракеты, стартовавшей с Восточного

В Якутии зафиксировали 7 точек падения частей ракеты, стартовавшей с Восточного

В двух районах Якутии зафиксировали семь точек падения отделяемых частей ракеты «Союз-2.1а», стартовавшей с амурского космодрома. К местам падения отправились беспилотники и вертолеты, сообщают РИА Новости.

«На место падения в Вилюйском и Алданском районах отправились беспилотники и два вертолета. Всего зафиксированы семь точек падения, одну из них спасатели увидели визуально. Сейчас туда направляются специалисты», — сообщил представитель службы спасения Якутии.

Падение фрагментов зафиксировал также радиолокационный комплекс. Для поисков комплекс применяется только в Вилюйском районе. По решению оперативного штаба, в районе падения РП 983 в Алданском районе от него пришлось отказаться из-за низких температур. В этом районе к поискам подключат беспилотные летательные аппараты, говорится на сайте минприроды Якутии.

В регионе должны были упасть фрагменты головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Решением КЧС Вилюйского улуса от 29 января по 1 февраля объявлен режим повышенной готовности в муниципальных образованиях: «2-й Кюлетский наслег», «Югюлятский наслег», «1-й Кюлетский наслег» и «Тылгынинский наслег».

По информации, имеющейся у Амур.инфо, к поискам фрагментов ракеты-носителя приступили и в Амурской области. В Тындинском районе в поиске участвуют беспилотники, а 2 февраля планируется, что из Зеи на поиски фрагментов вылетит вертолет.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    10 часов назад

    Якутия..... чистая богатая всякой живностью территория а они туда все падают((((

  • full

    full
    4 часа назад

    Ну. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и седьмая ступень.

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