В Якутии зафиксировали 7 точек падения частей ракеты, стартовавшей с Восточного

«На место падения в Вилюйском и Алданском районах отправились беспилотники и два вертолета. Всего зафиксированы семь точек падения, одну из них спасатели увидели визуально. Сейчас туда направляются специалисты», — сообщил представитель службы спасения Якутии.

Падение фрагментов зафиксировал также радиолокационный комплекс. Для поисков комплекс применяется только в Вилюйском районе. По решению оперативного штаба, в районе падения РП 983 в Алданском районе от него пришлось отказаться из-за низких температур. В этом районе к поискам подключат беспилотные летательные аппараты, говорится на сайте минприроды Якутии.

В регионе должны были упасть фрагменты головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Решением КЧС Вилюйского улуса от 29 января по 1 февраля объявлен режим повышенной готовности в муниципальных образованиях: «2-й Кюлетский наслег», «Югюлятский наслег», «1-й Кюлетский наслег» и «Тылгынинский наслег».

По информации, имеющейся у Амур.инфо, к поискам фрагментов ракеты-носителя приступили и в Амурской области. В Тындинском районе в поиске участвуют беспилотники, а 2 февраля планируется, что из Зеи на поиски фрагментов вылетит вертолет.