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1 февраля 2018, 16:40 4

Над стартовым комплексом для сверхтяжелых ракет на Восточном начнут работать в 2018 году

Над стартовым комплексом для сверхтяжелых ракет на Восточном начнут работать в 2018 году

На амурском космодроме Восточный построят стартовый комплекс для ракет сверхтяжелого класса, заявил Игорь Комаров после успешного пуска ракеты-носителя 1 февраля. К работе над проектом приступят уже в этом году.

«Есть приятная новость – на этой неделе президент подписал указ, согласно которому на Восточном будет формироваться стартовый комплекс сверхтяжелого (или тяжелого) класса», ­– заявил Игорь Комаров.

В 2018 и 2019 годах будет сделан эскизный проект, а с конца следующего года должна быть сформирована подпрограмма. До 2028 года на первом российском гражданском космодроме планируют построить комплекс и разработать проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Ее задачей станет исследование планет Солнечной системы, Луны и окололунного пространства.

Ранее сообщалось, что в 2027 году должен состояться запуск с Восточного перспективного транспортного корабля («Федерация» или лунный «Союз») к Луне с ее облетом с помощью отработочной версии сверхтяжелой ракеты. Затем в 2028 году с Восточного проведут запуск на полярную орбиту искусственного спутника Луны – ракеты сверхтяжелого класса первого этапа.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    11 часов назад

    успеть бы уехать

  • inoy

    inoy
    11 часов назад

    это если следующая полетит)))

  • butterfly effect

    butterfly effect
    6 часов назад

    Уехать нельзя остаться

  • galka

    galka
    3 часа назад

    «Есть приятная новость – на этой неделе президент подписал указ, согласно которому на Восточном будет формироваться стартовый комплекс сверхтяжелого (или тяжелого) класса», ­– заявил Игорь Комаров.

    Для кого приятная ??????

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