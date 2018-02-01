Над стартовым комплексом для сверхтяжелых ракет на Восточном начнут работать в 2018 году

На амурском космодроме Восточный построят стартовый комплекс для ракет сверхтяжелого класса, заявил Игорь Комаров после успешного пуска ракеты-носителя 1 февраля. К работе над проектом приступят уже в этом году.

«Есть приятная новость – на этой неделе президент подписал указ, согласно которому на Восточном будет формироваться стартовый комплекс сверхтяжелого (или тяжелого) класса», ­– заявил Игорь Комаров.

В 2018 и 2019 годах будет сделан эскизный проект, а с конца следующего года должна быть сформирована подпрограмма. До 2028 года на первом российском гражданском космодроме планируют построить комплекс и разработать проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Ее задачей станет исследование планет Солнечной системы, Луны и окололунного пространства.

Ранее сообщалось, что в 2027 году должен состояться запуск с Восточного перспективного транспортного корабля («Федерация» или лунный «Союз») к Луне с ее облетом с помощью отработочной версии сверхтяжелой ракеты. Затем в 2028 году с Восточного проведут запуск на полярную орбиту искусственного спутника Луны – ракеты сверхтяжелого класса первого этапа.