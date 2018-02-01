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1 февраля 2018, 16:32 0

В сгоревшем доме амурского села Невер нашли тело женщины

В сгоревшем доме амурского села Невер нашли тело женщины
Фото: ivanteevka.today

31 января в селе Невер Сковородинского района горел жилой деревянный дом. Когда пожарные справились с огнем, внутри они обнаружили тело женщины 1960 года рождения. В настоящее время устанавливается причина ее смерти.

Как рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ, сообщение о возгорании поступило пожарным в 15:00. Пожарные прибыли на место через две минуты. Шесть минут понадобилось, чтобы локализовать пожар. Дом поврежден огнем изнутри по всей площади. Соседние постройки удалось спасти.

«В 15:10 было обнаружено тело женщины 1960 года рождения. От чего именно она умерла, пока неизвестно, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты установят причину смерти, а также причину пожара. Предварительная версия возгорания – неосторожность при курении», – сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

На месте работали пожарные местной пожарной части, добровольно-пожарная команда, газодымозащитная служба, полиция, скорая, специалисты отдела надзорной деятельности.

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#МЧС #пожары #происшествия

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